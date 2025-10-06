सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (16:18 IST)

बिहार चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ (Video)

Bihar
बिहार चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को नालंदा जिले के राजगीर में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र के साथ खेल सम्मान राशि भी प्रदान की।मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पवेलियन और मैदान का लोकार्पण करने के बाद स्टेडियम का निरीक्षण किया और वहां मौजूद खिलाड़ियों एवं दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया।

बयान के अनुसार, ‘‘करीब 18 एकड़ भूमि पर बने इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। पवेलियन छह मंजिला है। मैदान में महाराष्ट्र की लाल मिट्टी से छह पिच और मोकामा की काली मिट्टी से सात पिच तैयार की गई हैं। बारिश के मौसम में जल निकासी के लिए उन्नत व्यवस्था की गई है।’’
इसमें कहा गया, ‘‘स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आधुनिक पवेलियन, कोच और मैनेजर के लिए अलग कक्ष, वीवीआईपी दर्शकों के लिए विशेष स्टैंड तथा मीडिया के लिए गैलरी बनाई गई है। यह मैदान बीसीसीआई के मानकों के अनुरूप निर्मित है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेज़बानी के लिए पूर्णतः सक्षम है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से बिहार में खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और राजगीर, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित होगा।इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना के तहत 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 39 महिला और 48 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। चयनित खिलाड़ियों में 10 को पुलिस अवर निरीक्षक, एक को बाल कल्याण पदाधिकारी, 65 को निम्नवर्गीय लिपिक और 11 को कार्यालय परिचारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री ने समारोह में 812 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के बीच लगभग आठ करोड़ रुपए की खेल सम्मान राशि भी वितरित की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों शैलेश कुमार को 75 लाख रुपए, बॉबी कुमार को 35 लाख रुपए और गोल्डी कुमारी को 10 लाख रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से 2025 के बीच कुल 2,085 खिलाड़ियों के बीच लगभग 23.5 करोड़ रुपए की खेल सम्मान राशि वितरित की है।कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और राज्य में खेल संरचनाओं के विकास पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गईं।
