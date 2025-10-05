रविवार, 5 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: समस्तीपुर , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (23:48 IST)

Bihar Election 2025 : बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कौन होगा CM? दीपांकर भट्टाचार्य ने दी जानकारी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा-माले) के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रविवार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव मे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई पेंच नहीं है। भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन मे शामिल कुछ दलों का विचार है कि चुनाव के पूर्व गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए नाम की धोषणा कर दी जाए। उन्होंने बताया कि जल्द ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद की औपचारिक रूप से धोषणा कर दी जाएगी।
भाकपा-माले के नेता ने कहा कि बिहार मे सरकार बदलने की लहर चल रही है और जनता इस बार नीतीश सरकार को गद्दी से उतार देगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव मे इंडिया गठबंधन को निणार्यक बहुमत मिलने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश मे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
