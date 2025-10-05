Bihar Election 2025 : बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो कौन होगा CM? दीपांकर भट्टाचार्य ने दी जानकारी

भाकपा-माले के नेता ने कहा कि बिहार मे सरकार बदलने की लहर चल रही है और जनता इस बार नीतीश सरकार को गद्दी से उतार देगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव मे इंडिया गठबंधन को निणार्यक बहुमत मिलने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश मे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma