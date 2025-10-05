CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव पूरे देश को नई राह दिखाएगा। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी।
सीईसी ने कहा कि हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया गया और हमारे सामने उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों ने न केवल अपने बूथों पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया बल्कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों ने एक ऐसा कार्य किया जो पूरे देश में अनुकरणीय है।
उन्होंने कहा कि मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि जिस तरह हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं। उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें।
गौरतलब है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज पटना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है। हालांकि सीईसी ने संकेत दिया कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान कर देगा।
edited by : Nrapendra Gupta