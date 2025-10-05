रविवार, 5 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. CEC Gyanesh Kumar press confrence in bihar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (14:46 IST)

CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बिहार में कब होंगे विधानसभा चुनाव

gyanesh kumar
CEC Gyanesh Kumar on Bihar Election : मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने वाले BLO का धन्यवाद किया। ALSO READ: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, करीब 23 लाख महिलाएं नहीं डाल सकेगी वोट
 
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव पूरे देश को नई राह दिखाएगा। उन्होंने कहा कि एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल रखने की व्यवस्था की जाएगी। 
 
सीईसी ने कहा कि हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया गया और हमारे सामने उपस्थित बूथ लेवल अधिकारियों ने न केवल अपने बूथों पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया बल्कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों ने एक ऐसा कार्य किया जो पूरे देश में अनुकरणीय है।
 
उन्होंने कहा कि मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि जिस तरह हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं। उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें।
 
गौरतलब है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज पटना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है। हालांकि सीईसी ने संकेत दिया कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान कर देगा।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानी

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानीBihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकता

WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकताWhatsApp अपने फीचर को लेकर काम कर रहा है। WhatsApp पर जल्द ही आप बिना नंबर के भी चैटिंग कर सकते हैं। किसी से बात करने के लिए नंबर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसके लिए WhatsApp यूजरनेम (Username) का फीचर देने वाला है। WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार Android के लिए लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.22.9 में यह नया फ़ीचर टेस्ट हो रहा है।

रूस के हमले से दहला यूक्रेन, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक, पावर ग्रिड को किया ध्वस्त, 50 हजार घरों में छाया अंधेरा

रूस के हमले से दहला यूक्रेन, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक, पावर ग्रिड को किया ध्वस्त, 50 हजार घरों में छाया अंधेरायूक्रेन और रूस के बीच जंग भयानक होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। यह हमला पिछले साढ़े तीन साल में मास्को द्वारा किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि शनिवार को एक यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर हुए "क्रूर" रूसी ड्रोन हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए।

ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे मासूम, हिंसक होने के साथ आसानी से हो रहे यौन शोषण के शिकार

ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे मासूम, हिंसक होने के साथ आसानी से हो रहे यौन शोषण के शिकारऑनलाइन गेम के जरिए किस तरह से बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है इसका सनसनीखेज खुलासा एक्टर अक्षय कुमार ने किया है। अक्षय कुमार ने साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को उजागर करते हुए बताया कि कैसे उनकी 13 साल की बेटी ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते गंदी हरकत का शिकार होने से बच गई।

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैन

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैनमध्‍यप्रदेश में कोल्‍ड्रिफ सिरप पीने के बाद हुई बच्‍चों की मौत के बाद प्रदेश में इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। पूरे मध्यप्रदेश में इस सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह फैसला छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने उठाया है।

और भी वीडियो देखें

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, करीब 23 लाख महिलाएं नहीं डाल सकेगी वोट

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, करीब 23 लाख महिलाएं नहीं डाल सकेगी वोटBihar Election News : कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में करीब 23 लाख महिलाएं वोट नहीं दे पाएंगी।

नीतीश की हालत देख तेजस्वी का BJP से सवाल, भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?

नीतीश की हालत देख तेजस्वी का BJP से सवाल, भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?Bihar Election 2025 News : बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने खजाने का मुंह लोगों के खोल दिया है तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस का महागठबंधन भी नीतीश सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। राज्य के पूर्व मुख्‍यमंत्री तेजस्वी ने भाजपा से सवाल किया कि उनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानी

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानीBihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार चुनाव में लालू यादव को दे रहे चुनौती, जानें कब आनंद मोहन को काबू में करने के लिए लालू को बुलानी पड़ी थी BSF?

बाहुबली आनंद मोहन सिंह बिहार चुनाव में लालू यादव को दे रहे चुनौती, जानें कब आनंद मोहन को काबू में करने के लिए लालू को बुलानी पड़ी थी BSF?बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहुबली आनंद मोहन सिंह के इस बयान ने सूबे की सियासत में जातिगत राजनीति को फिर हवा दे दी है। बिहार की राजनीति में 90 के दशक में जातीय संघर्ष की आग में तप कर निकले बाहुबली आनंद मोहन सिंह की आज भी बिहार की राजनीति में एक ब्रांड वैल्यू है। यहीं कारण है कि नीतीश सरकार ने गोपालगंज कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन सिंह को नियमों में बदलाव कर जेल से रिहाई का रास्ता साफ किया।

चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात

चुनाव से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगातDA hike for government employees in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात दी है। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com