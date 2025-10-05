रविवार, 5 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :पटना , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (11:52 IST)

नीतीश की हालत देख तेजस्वी का BJP से सवाल, भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?

Bihar Election 2025 News : बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने खजाने का मुंह लोगों के खोल दिया है तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस का महागठबंधन भी नीतीश सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। राज्य के पूर्व मुख्‍यमंत्री तेजस्वी ने भाजपा से सवाल किया कि उनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद में क्या मिलाया?
 
तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकते करते माननीय मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे है?
 
राजद नेता ने कहा कि क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे पर इनकी ख़ास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार के बहुसंख्यक यह सच्चाई जानना चाहते है? तेजस्वी ने साथ में एक वीडियो भी जारी किया जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। खबरों के अनुसार, राज्य में 1 या 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं।
