मंगलवार, 4 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. चुनाव 2025
  2. बिहार विधानसभा चुनाव 2025
  3. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाचार
  4. Shivraj called Tejashwi Yadav a Babua.Beimaan
Written By विकास सिंह
Last Modified: मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (18:48 IST)

शिवराज ने तेजस्वी यादव को बताया बबुआ बेईमान, कहा महिलाओं को 30 हजार देने का वादा हार का प्रमाण

Shivraj Singh Chouhan
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकार बनने पर  14 जनवरी को राज्य की महिलाओं को एक साथ 30 हजार रुपए देने के एलान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। तेजस्वी यादव के इस दांव बिहार में महिला वोटरों को साधने के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव इससे पहले हर घर सरकारी नौकरी जैसा भी लोकलुभावन चुनावी वादा कर चुके है।

तेजस्वी यादव के महिला को 30 हजार रुपए देने के दांव पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने तगड़ा पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने तेजस्वी के चुनाव दांव पर शिवराज सिंह ने कहा कि यह एलान उनके हारने का प्रमाण है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कह लें। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि वो जान गए हैं कि बुरी तरह से पराजय होने वाली है। NDA की सरकार भारी बहुमत से बन रही है।

शिवराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, NDA पर जनता विश्वास करती है। महिला कल्याण के जो काम मोदी के नेतृत्व में हुए हैं, यहाँ नीतीश बाबू ने किए हैं या भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं, जनता उस पर विश्वास करती है। अब 1 करोड़ 21 लाख बहनों के खातों में 10 हजार रुपए रोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत डाले जा चुके हैं, जो 2 लाख तक जाएंगे। तो भरोसा तो इस पर करेंगे। इसलिए चाहे बहनें हों, युवा हों, अब उनके झूठ पर कोई भरोसा नहीं करता। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को हर परिवार को नौकरी देंगे, लोगों को पता है कि ये बबुआ बेईमान हमें पटियाने आए हैं। इसलिए उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, विश्वास उस पर है जो हमने किया है, अभी भी किया है और आगे जो कहा है वो करेंगे।

महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन-वहीं शिवराज सिंह चौहान ने महागठबंधन को महाठगबंधन बताते हुए कहा कि इनके आधे लोग जेल में और आधे लोग बेल पर हैं और बेल पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये इन्हें पता ही नहीं है।

राहुल गांधी आते हैं तो यहाँ मछलियाँ पकड़ते हैं, जलेबियाँ तलते हैं। ये लोग ये जान गए हैं कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय यहाँ महागठबंधन की होगी। NDA अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगा। क्योंकि जब वो थे तब भय था, अब NDA है तो भरोसा है। जब वो थे तो केवल अत्याचार, अन्याय और विनाश था, अब बिहार में विकास की बहार है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स

दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की होड़, ट्रंप ने कहा- फिर शुरू करेंगे परीक्षण, क्या पाकिस्तान बना रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्सअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन दशक के अंतराल के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करने की अपनी योजना को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन उन देशों में शामिल हैं जो परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। रूस टेस्ट कर रहा है, चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया तो लगातार टेस्ट करता रहता है।

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिए

e-Aadhaar App : आधार में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर में करेक्शन को कैसे बना देगा आसान, समझिएE-Aadhaar News : अब आधार कार्ड में एड्रेस, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर जैसे छोटे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्रों की लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI जल्द ही e-Aadhaar App लॉन्च करने जा रहा है। इसमें घर बैठे आप आधार में करेक्शन कर सकेंगे।

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायल

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को रौंदा, 14 लोगों की मौत, 40 घायलHorrific road accident in Jaipur : जोधपुर के बाद अब प्रदेश की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। खबरों के अनुसार, हरमाड़ा इलाके के लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजा

तेलंगाना बस-ट्रक हादसा, जो बच गए उन मुसाफिरों ने बताई मौत की खौफनाक दास्‍तां, सुनकर फट जाएगा कलेजाबता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में सोमवार को बजरी से लदे एक ट्रक और एक यात्री बस की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया।

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुख

क्या यूक्रेन को मिलेगी अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल? क्या है राष्ट्रपति ट्रंप का रुखDonald Trump on Russia Ukraine war: अभी कुछ समय पहले खबर थी अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया। अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने अभी यूक्रेन के टॉमहॉक मिसाइलें देने का कोई विचार नहीं है, लेकिन भविष्य में यह विचार बदल भी सकता है।

और भी वीडियो देखें

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम डॉ. मोहन को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हैलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधित

'जान की बाजी लगाने को तैयार हूं...' सीएम डॉ. मोहन को रोकने विपक्ष ने की बड़ी साजिश, हैलीपैड खोदा, सभा स्थल पहुंच मार्ग भी किया बाधितमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन दिनों बिहार में एनडीए के समर्थन में गर्मजोशी से प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। पार्टी हित औऱ अपने लक्ष्य के प्रति उनकी लगन व कर्मशीलता और संकल्पबद्धता की बानगी आज (4 नवंबर को) बिहार में देखने को मिली। यहां विधासनभा चुनाव प्रचार के बीच सीएम डॉ. मोहन ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति उन्हें वचन को पूरा करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनहित ही हमारे लिए सर्वोपरी है, जनता से मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता।

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोल

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोलBihar Assembly Elections News : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एबीपी न्यूज चैनल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

राहुल गांधी ने रील को बताया 21वीं सदी का नशा, कहा आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूर

राहुल गांधी ने रील को बताया 21वीं सदी का नशा, कहा आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूरRahul Gandhi Bihar Rally : नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी छठ पर्व पर ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए स्पेशल पानी का इंतजाम किया गया। वहीं आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूर हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे रिमोट से TV का चैनल बदला जाता है। वैसे ही मोदी-शाह, नीतीश जी का चैनल बदलते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com