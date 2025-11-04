बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोल

Bihar Assembly Elections News : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एबीपी न्यूज चैनल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।





Polstrat and Peoples insight के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 133 से 143, महागठबंधन को महागठबंधन को 93 से 102 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे के आधार पर निकले Poll of Polls के मुताबिक एनडीए को 143, महागठबंधन को 95 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। Edited by : Sudhir Sharma