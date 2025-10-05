LIVE: बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला

रविवार, 5 अक्टूबर 2025
  Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 5 october 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (08:44 IST)

बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला

wolf
Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देर रात उसने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पल पल की जानकारी...


08:42 AM, 5th Oct
कफ सीरप मामले में आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर शामिल होंगे। 

07:35 AM, 5th Oct
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से जुड़ा नया नक्शा जारी किया। उन्होंने दावा कि इसराइल ने वापसी लाइन को मंजूरी दी। हमास से भी नया नक्शा शेयर किया गया है। उसकी मंजूरी मिलते ही सीजफायर लागू हो जाएगा।

07:34 AM, 5th Oct
बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला कर उन्हें घायल कर दिया। भेड़िए के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल है। लगातार हो रहे भेड़िये के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है।
Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानी

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानीBihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकता

WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकताWhatsApp अपने फीचर को लेकर काम कर रहा है। WhatsApp पर जल्द ही आप बिना नंबर के भी चैटिंग कर सकते हैं। किसी से बात करने के लिए नंबर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसके लिए WhatsApp यूजरनेम (Username) का फीचर देने वाला है। WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार Android के लिए लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.22.9 में यह नया फ़ीचर टेस्ट हो रहा है।

रूस के हमले से दहला यूक्रेन, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक, पावर ग्रिड को किया ध्वस्त, 50 हजार घरों में छाया अंधेरा

रूस के हमले से दहला यूक्रेन, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक, पावर ग्रिड को किया ध्वस्त, 50 हजार घरों में छाया अंधेरायूक्रेन और रूस के बीच जंग भयानक होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। यह हमला पिछले साढ़े तीन साल में मास्को द्वारा किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि शनिवार को एक यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर हुए "क्रूर" रूसी ड्रोन हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए।

ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे मासूम, हिंसक होने के साथ आसानी से हो रहे यौन शोषण के शिकार

ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे मासूम, हिंसक होने के साथ आसानी से हो रहे यौन शोषण के शिकारऑनलाइन गेम के जरिए किस तरह से बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है इसका सनसनीखेज खुलासा एक्टर अक्षय कुमार ने किया है। अक्षय कुमार ने साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को उजागर करते हुए बताया कि कैसे उनकी 13 साल की बेटी ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते गंदी हरकत का शिकार होने से बच गई।

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैन

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैनमध्‍यप्रदेश में कोल्‍ड्रिफ सिरप पीने के बाद हुई बच्‍चों की मौत के बाद प्रदेश में इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। पूरे मध्यप्रदेश में इस सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह फैसला छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने उठाया है।

यूएन के सख्त प्रतिबंध लागू होने के बाद अब क्या करेगा ईरान?

यूएन के सख्त प्रतिबंध लागू होने के बाद अब क्या करेगा ईरान?ईरान को एक बार फिर अपने हथियारों के व्यापार, तेल निर्यात, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समेत कई अन्य क्षेत्रों पर सख्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रतिबंध 2015 के परमाणु समझौते की स्नैपबैक व्यवस्था के तहत लागू किए गए हैं।

ट्रंप ने जारी किया गाजा से जुड़ा नया नक्शा, बताया कब लागू होगा सीजफायर?

ट्रंप ने जारी किया गाजा से जुड़ा नया नक्शा, बताया कब लागू होगा सीजफायर?Donald Trump Gaza Peace Plan : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से जुड़ा नया नक्शा जारी किया। उन्होंने दावा कि इसराइल ने वापसी लाइन को मंजूरी दी। हमास से भी नया नक्शा शेयर किया गया है। उसकी मंजूरी मिलते ही सीजफायर लागू हो जाएगा।

LIVE: बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला

LIVE: बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमलाLatest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देर रात उसने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पल पल की जानकारी...

IMD Alert : बार-बार क्यों बदल रहा है मौसम चक्र का पैटर्न, आईएमडी ने क्या कहा, किन राज्यों के लिए बारिश, तूफान और ओलों की चेतावनी

IMD Alert : बार-बार क्यों बदल रहा है मौसम चक्र का पैटर्न, आईएमडी ने क्या कहा, किन राज्यों के लिए बारिश, तूफान और ओलों की चेतावनीweather update : पूरे उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर मेहरबान है। मौसम विभाग का कहना है कि जाने से पहले यह मानसून की आखिरी बारिश हो सकती है। हालांकि यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार मौसमी चक्र बार-बार अपना पैटर्न बदल रहा है। इसकी बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का एक्टिव होना बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों भारी बारिश, आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है।

फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

फारुख अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्तीजम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला को शनिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ दिनों से 87 वर्षीय अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी ऐसे में उन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
