LIVE: बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला

Latest News Today Live Updates in Hindi : उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देर रात उसने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पल पल की जानकारी...
08:42 AM, 5th Oct
कफ सीरप मामले में आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और ड्रग कंट्रोलर शामिल होंगे।
07:35 AM, 5th Oct
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से जुड़ा नया नक्शा जारी किया। उन्होंने दावा कि इसराइल ने वापसी लाइन को मंजूरी दी। हमास से भी नया नक्शा शेयर किया गया है। उसकी मंजूरी मिलते ही सीजफायर लागू हो जाएगा।
07:34 AM, 5th Oct
बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला कर उन्हें घायल कर दिया। भेड़िए के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल है। लगातार हो रहे भेड़िये के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है।