LIVE: बहराइच में देर रात 2 लोगों पर भेड़िए का हमला

weather update : पूरे उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर मेहरबान है। मौसम विभाग का कहना है कि जाने से पहले यह मानसून की आखिरी बारिश हो सकती है। हालांकि यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार मौसमी चक्र बार-बार अपना पैटर्न बदल रहा है। इसकी बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का एक्टिव होना बताया जा रहा है। देश के कई राज्यों भारी बारिश, आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है।