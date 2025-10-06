बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 243 सीटों पर होगा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का एलान करेगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉफ्रेस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकता है। राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर चुनाव आयोग की टीम दो दिन के दौरे के बाद लौट आई है, इसके बाद आज चुनाव आयोग में सुबह 11 बजे से बड़ी बैठक होने जा रही है। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे।
5 नवंबर के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव संभव-बिहार में 5 नवंबर के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के एलान के 28 दिन बार चुनाव कर सकता है। आज चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग बिहार में छठ पूजा के बाद चुनाव करा सकता है।
एक या दो चरण में होगा चुनाव- बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव आयोग एक या दो चरण में चुनाव कर सकता है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव आयोग की टीम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में बिहार चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जेडीय ने राज्य में एक चरण में और भाजपा और आरजेडी ने दो चरण में चुनाव कराने की मागं की थी।