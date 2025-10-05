रविवार, 5 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (18:41 IST)

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

Israel Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास जब तक सभी शर्तें मानने की पुष्टि नहीं करता, गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। 
 
वहीं दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास जब तक सभी शर्तें मानने की पुष्टि नहीं करता, गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। जबकि तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए बनाई गई 21 सूत्रीय शांति योजना को हमास ने स्वीकार कर लिया।
 
राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया पर काम करने के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिस्र भेजा है। मिस्र का विदेश मंत्रालय शांति वार्ता में मध्यस्थता करेगा। हमास ने कुछ बंदियों को छोड़ने की बात कही है।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो, जबकि नेतन्याहू सरकार के कई मंत्री चाहते हैं कि हमले जारी रहें। वित्तमंत्री बेजालेल स्मोत्रिच ने कहा कि गाजा पर हमले बंद करना बड़ी गलती होगी।
Edited By : Chetan Gour
Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानी

Bihar में Congress की नई चाल, राहुल-प्रियंका के बाद कौन बढ़ाने वाला है NDA की परेशानीBihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। हालांकि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकता

WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकताWhatsApp अपने फीचर को लेकर काम कर रहा है। WhatsApp पर जल्द ही आप बिना नंबर के भी चैटिंग कर सकते हैं। किसी से बात करने के लिए नंबर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसके लिए WhatsApp यूजरनेम (Username) का फीचर देने वाला है। WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार Android के लिए लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.22.9 में यह नया फ़ीचर टेस्ट हो रहा है।

रूस के हमले से दहला यूक्रेन, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक, पावर ग्रिड को किया ध्वस्त, 50 हजार घरों में छाया अंधेरा

रूस के हमले से दहला यूक्रेन, पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक, पावर ग्रिड को किया ध्वस्त, 50 हजार घरों में छाया अंधेरायूक्रेन और रूस के बीच जंग भयानक होती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। यह हमला पिछले साढ़े तीन साल में मास्को द्वारा किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि शनिवार को एक यूक्रेनी रेलवे स्टेशन पर हुए "क्रूर" रूसी ड्रोन हमले में दर्जनों लोग घायल हो गए।

ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे मासूम, हिंसक होने के साथ आसानी से हो रहे यौन शोषण के शिकार

ऑनलाइन गेम्स के जाल में फंस रहे मासूम, हिंसक होने के साथ आसानी से हो रहे यौन शोषण के शिकारऑनलाइन गेम के जरिए किस तरह से बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है इसका सनसनीखेज खुलासा एक्टर अक्षय कुमार ने किया है। अक्षय कुमार ने साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को उजागर करते हुए बताया कि कैसे उनकी 13 साल की बेटी ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते गंदी हरकत का शिकार होने से बच गई।

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैन

जांच रिपोर्ट में खुलासा, कोल्ड्रिफ सिरप से हुई 9 मासूमों बच्‍चों की मौत, मध्यप्रदेश में बिक्री पर लगा बैनमध्‍यप्रदेश में कोल्‍ड्रिफ सिरप पीने के बाद हुई बच्‍चों की मौत के बाद प्रदेश में इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। पूरे मध्यप्रदेश में इस सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह फैसला छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने उठाया है।

कानपुर में Food Poisoning के कारण अस्पताल पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

कानपुर में Food Poisoning के कारण अस्पताल पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजऑस्ट्रेलिया ए के तेज गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन को भारत ए के खिलाफ चल रही अनौपचारिक एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान पेट में गंभीर संक्रमण के बाद कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। माना जा रहा है कि यह संक्रमण फ़ूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है।27 वर्षीय यह तेज गेंदबाज होटल में टीम के डिनर के तुरंत बाद बीमार पड़ गया और उसे इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया।

Cough syrup deaths : बैतूल में कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत, अब तक 16 बच्चों की गई जान

Cough syrup deaths : बैतूल में कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत, अब तक 16 बच्चों की गई जानमध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत की खबर है। बैतूल में खांसी की सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। कोल्ड्रिफ सिरप से अब 16 बच्चों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। मीडिया खबरों के मुताबिक दोनों बच्चों का इलाज परासिया के एक निजी डॉक्टर से कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने बच्चों को वही सिरप दी थी, जिसके सेवन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।

Nepal में बाढ़ ने मचाया कहर, अब तक 40 से ज्यादा की मौत, कई लापता

Nepal में बाढ़ ने मचाया कहर, अब तक 40 से ज्यादा की मौत, कई लापताभारत के पड़ोसी देश नेपाल में बारिश ने कहर मचा रखा है। पूर्वी नेपाल के इलम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 42 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही कई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। कई लोगों के लापता होने की भी खबरें हैं।

इंदौर के होलकर स्टेडियम में वनडे विश्वकप में खाता खोलना चाहेंगी टी-20 विश्वकप फाइनलिस्ट

इंदौर के होलकर स्टेडियम में वनडे विश्वकप में खाता खोलना चाहेंगी टी-20 विश्वकप फाइनलिस्टNZvsSA की महिला टीमें सोमवार को जब इंदौर के होलकर स्टेडियम में विश्व कप के मैच में आमने-सामने होंगी तो अपने शुरुआती मुकाबलों में मिली करारी हार की निराशा को भुलाकर जीत का खाता खोलने का प्रयास करेंगी। न्यूजीलैंड को जहां अपनी गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होती तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजरें अपनी बल्लेबाजों की फॉर्म पर होगी। गौरतलब है कि यह दोनों टीमें ही टी-20 विश्वकप की फाइनलिस्ट रही जिसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
