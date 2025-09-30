मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 30 september 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (07:30 IST)

बिहार में आज जारी होगी आखिरी वोटिंग लिस्ट

bihar SIR
Latest News Today Live Updates in Hindi : चुनाव आयोग आज बिहार में आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी करेगा। पल पल की जानकारी...


07:30 AM, 30th Sep
बिहार में आज आखिरी वोटिंग लिस्ट जारी होगी। चुनाव आयोग अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान कर सकता है।

07:29 AM, 30th Sep
वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का दिल्ली के एम्स अस्पताल निधन हो गया। 94 वर्षीय मल्होत्रा 5 बार दिल्ली से सांसद रहे हैं।

07:26 AM, 30th Sep
शारदीय नवरात्रि की महाअष्‍टमी पर देशभर में देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। दर्शन, पूजन का दौर जारी। ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधि
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिशउत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया।

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्तावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 'ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली' (अवास) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। 'अवास' प्रणाली एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है।

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पारराष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी।

और भी वीडियो देखें

Karur stampede : करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने FIR में क्या-क्या लिखा? एक्टर विजय की पार्टी का एक नेता गिरफ्‍तार

Karur stampede : करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने FIR में क्या-क्या लिखा? एक्टर विजय की पार्टी का एक नेता गिरफ्‍तारतमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के अध्यक्ष और अभिनेता से नेता बने विजय 27 सितंबर को "जानबूझकर" करूर जिले के वेलुसामीपुरम में अपनी रैली में देर से पहुंचे, जिससे भीड़ अधिक हो गई और लोगों में बेचैनी पैदा हो गई, जिसके कारण भगदड़ की घटना हुई। घटना को लेकर दर्ज की गयी प्राथमिकी में ये कहा गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने पार्टी के जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार किया है।

बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कतर से कहा- सॉरी, दोहा अटैक पर माफी मांगी

बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कतर से कहा- सॉरी, दोहा अटैक पर माफी मांगीइजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से अमीरात में हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमले के लिए माफी मांगी। इस मामले के जानकार एक राजनयिक अधिकारी सहित दो लोगों ने यह जानकारी दी।

PoK में फिर क्यों सुलगी आग, किस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग

PoK में फिर क्यों सुलगी आग, किस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगपाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में सोमवार को जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएएसी) के आह्वान पर आम हड़ताल हुई। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। जेकेजेएएमी में व्यापारी, स्थानीय नेता और नागरिक समाज के कार्यकर्ता शामिल हैं।

राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, हाईकमान ने उदयभान को हटाया

राव नरेंद्र हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, हाईकमान ने उदयभान को हटायाकांग्रेस ने सोमवार को राव नरेंद्र सिंह को अपनी हरियाणा इकाई का नया अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।

सुरनकोट में 16 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय के अंदर ग्रेनेड विस्फोट में सेना का जवान शहीद

सुरनकोट में 16 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय के अंदर ग्रेनेड विस्फोट में सेना का जवान शहीदजम्मू कश्मीर के पुंछ जि‍ले के सुरनकोट इलाके में 16 राष्ट्रीय राइफल्स के मुख्यालय के अंदर सोमवार शाम एक ग्रेनेड विस्फोट में सेना का 1 जवान शहीद हो गया।अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट शाम करीब 7.45 बजे हुआ और इसमें एक जवान शहीद हो गया।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com