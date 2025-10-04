Live: पीएम मोदी युवाओं को देंगे 62,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात

Rajasthan News : दीपावली से पहले राजस्‍थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की भजन लाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्‍यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पेंशनधारकों की पेंशन भी बढ़ जाएगी।