बिहार चुनाव के एलान के बाद एक्शन में लालू यादव, इस पोस्ट से गरमाया सियासी पारा

Lalu Yadav Bihar Election 2025 : बिहार में विधानसभा चुनाव के एलान के साथ ही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। इस बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चुनाव की तारीखों के हवाले से तंज कसते हुए कहा कि छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह।

लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह! लालू की इस पोस्ट पर लोग बड़ी संख्या में पोस्ट कर रहे हैं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है।

हालांकि इस पोस्ट के कमेंट में बड़ी संख्या में लोगों ने लालू से चारा घोटाले को लेकर सवाल पूछा है। हालांकि कई लोगों ने राजद और लालू के समर्थन में भी पोस्ट किए हैं।

छह और ग्यारह

NDA

नौ दो ग्यारह! — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) October 7, 2025

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 2 चरणों में होगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

edited by : Nrapendra Gupta