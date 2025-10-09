Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

How to transfer Gmail to Zoho mail: भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपनी आधिकारिक और निजी ईमेल के लिए Gmail के बजाय Zoho Mail का उपयोग शुरू करना, देश में डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। Zoho Mail, एक भारतीय कंपनी होने के नाते, अपने सख्त गोपनीयता मानकों और मेड इन इंडिया समाधानों के कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह बदलाव उन आम यूजर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहते हैं।





क्यों Zoho Mail की ओर बढ़ रहा ध्यान?

Zoho Mail को अक्सर उसके नो-ऐड मॉडल और यूरोपियन GDPR (General Data Protection Regulation) के अनुरूप डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए सराहा जाता है। यह प्लेटफॉर्म दावा करता है कि वह यूजर डेटा को स्कैन या बेचता नहीं है। इसके साथ ही, यह एक आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा भी है।





Gmail से Zoho Mail पर स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

• Zoho Mail की साइट पर जाएं और फ्री या पेड प्लान चुनकर साइन-अप करें। अपना मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल सेट करें।

• Gmail → Settings → Forwarding and POP/IMAP में जाकर Enable IMAP ऑन करें। इससे Zoho आपके Gmail डेटा को एक्सेस करके माइग्रेशन कर सकेगा।

• Zoho Mail में Settings → Import/Export या Migration Wizard पर जाएं। यहां से आप ईमेल, फोल्डर्स और कॉन्टैक्ट्स को Gmail से इम्पोर्ट कर सकते हैं। बड़े मेलबॉक्स के लिए यह प्रोसेस कुछ समय ले सकता है, इसीलिए धैर्य रखें।

• Gmail की Settings में जाकर अपने नए Zoho एड्रेस पर फॉरवर्डिंग ऑन करें ताकि आने वाले नए ईमेल Zoho पर भी पहुंचें। वैरिफाई करना न भूलें।

• अपने बैंक, सेवाओं, सोशल-मीडिया और सब्सक्रिप्शंस में नया Zoho ईमेल अपडेट करें। साथ ही अपने कॉन्टैक्ट्स को एक नोट भेजकर नया आईडी शेयर कर दें।

• Google Takeout से बैकअप लें। Zoho में 2-FA (two-factor authentication) चालू करें और सिग्नेचर/ऑटो-रिस्पॉन्डर सेट कर लें।

विशेष: पुराने Gmail के लिए ऑटो-रिप्लाई चालू रखें और कुछ हफ्ते दोनों मेलबॉक्स साथ चलाएं ताकि कोई मेल मिस न हो।