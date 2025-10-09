गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (11:43 IST)

Weather Update : मौसम ने ली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Updates
Weather Update News : देशभर में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 9 से 12 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में आज कुछ हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई हो रही है, गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है।

खबरों के अनुसार, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 9 से 12 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में बारिश की चेतावनी जारी की है।
छत्तीसगढ़ में आज कुछ हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई हो रही है, गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों में बर्फबारी के कारण शीतलहर तेज हो गई है। बर्फबारी के चलते मनाली-लेह मार्ग अवरुद्ध हो गया है और लेह जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9-10 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना है।
देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का दौर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून अपनी दस्तक देने की तैयारी में है। दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई ही उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत का संकेत होती है। स्‍काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में भी बारिश बढ़ेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागू

मोदी सरकार ला रही नई श्रम नीति, क्‍या-क्‍या दिखेंगे बदलाव, 3 चरणों में होगी लागूNew Labor Policy 2025 : मोदी सरकार की तरफ से देश में ही जल्‍द नई श्रम नीति लाने की तैयारी की जा रही है। इस नीति के तहत कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाए जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रस्ताव रखा है। यह नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इस नई नीति के जरिए सरकार स्व-प्रमाणन और सरलीकृत एमएसएमई रिटर्न के साथ एकल-खिड़की डिजिटल अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करेगी।

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लान

Pakistan की ISI के साथ आतंक की नई साजिश बेनकाब, लश्कर-ए-तैयबा और ISIS खुरासान ने मिलाया हाथ, जानिए क्या है पूरा प्लानPakistan News in hindi : आतंक का गढ़ पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई की सहायता से 2 घातक आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा (एलईटी) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के बीच एक नए गठबंधन को क्रियान्वित किया गया है।

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थना

चेहरे पर सूजन, कांपती आवाज, पदयात्रा स्थगित, दुखी भक्त प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं प्रार्थनाPremanand Maharaj health Update: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की सेहत इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही है। हालांकि उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन अपनी सकारात्मकता के कारण वे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे हुए हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनके चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है।

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचाव

UPI से पैमेंट करते हैं तो नई सुविधा, जान लीजिए, वरना बेवजह होंगे परेशान, धोखाधड़ी से भी होगा बचावUPI Payment without PIN : अगर आप यूपीआई पिन भूल जाते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक नए तरीके से पेमेंट करने की शुरुआत की है। इस तरीके के इस्तेमाल के लिए आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा कामभारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी।

और भी वीडियो देखें

रतन टाटा की पहली बरसी पर टाटा समूह में क्यों मचा घमासान? मंत्रियों ने क्या दी सलाह?

रतन टाटा की पहली बरसी पर टाटा समूह में क्यों मचा घमासान? मंत्रियों ने क्या दी सलाह?Tata Trust conflicts : रतन टाटा की पहली बरसी पर टाटा समूह में घमासान मचा हुआ है। बात इतनी बढ़ गई कि केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन को बुलाकर साफ कह दिया कि घरेलू झगड़े को जल्द निपटा लिया जाए, ताकि कंपनी पर असर न हो।

क्या है कानपुर ब्लास्ट का अवैध पटाखों से कनेक्शन, पुलिस की घर-घर छापेमारी, CCTV आया सामने

क्या है कानपुर ब्लास्ट का अवैध पटाखों से कनेक्शन, पुलिस की घर-घर छापेमारी, CCTV आया सामनेKanpur Blast update : कानपुर में मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार में बुधवार शाम हुए भीषण धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इलाके की तंग गलियों में बने घरों और गोदामों में अवैध पटाखों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जा रहा था। स्कूटी में रखे इन्हीं पटाखों से निकली चिंगारी ने विस्फोट का रूप ले लिया, जिससे आसपास की इमारतें हिल गईं और कई दुकानों के शीशे टूट गए।

कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी सील, मालिक भी गिरफ्तार

कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी सील, मालिक भी गिरफ्तारColdrif Cough Syrup news : मध्यप्रदेश में कफ सीरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा को सील कर उसके मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम था।

LIVE: कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार

LIVE: कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तारLatest News Today Live Updates in Hindi : मध्यप्रदेश में कफ सीरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली दवा कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया। पल पल की जानकारी...

ग्रीन पटाखों पर दिल्ली वालों के लिए छूट क्यों चाहती हैं सीएम

ग्रीन पटाखों पर दिल्ली वालों के लिए छूट क्यों चाहती हैं सीएमदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषित इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। कोर्ट ने कहा है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण यह रोक जरूरी है। हालांकि अदालत ने ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी हुई है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों की बिक्री पर भी पूरी तरह रोक है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com