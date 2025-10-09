Weather Update : मौसम ने ली करवट, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : देशभर में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 9 से 12 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और माहे में बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में आज कुछ हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई हो रही है, गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है।





देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का दौर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच दक्षिण भारत में उत्तर-पूर्वी मानसून अपनी दस्तक देने की तैयारी में है। दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई ही उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत का संकेत होती है। स्‍काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में भी बारिश बढ़ेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

Edited By : Chetan Gour