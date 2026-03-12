गुरुवार, 12 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami's big announcement regarding sports sector
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून (उत्तराखंड) , गुरुवार, 12 मार्च 2026 (11:09 IST)

उत्तराखंड के CM धामी का बड़ा ऐलान, हर विकासखंड में बनेंगे खेल स्टेडियम

Chief Minister Pushkar Singh Dhami's big announcement regarding sports sector
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है। खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर विकासखंड में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। सदन में उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।
 

बजट में सरकार ने की व्यवस्था

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर विकासखंड में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने इसकी व्यवस्था की है।

उत्तराखंड ने 2025 में राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की

सदन में उठाए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड ने 2025 में न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी।
 

अभी तक 30 स्टेडियम और 102 मिनी स्टेडियम का हुआ निर्माण

इससे पहले पूर्व खेल मंत्री रेखा आर्य ने मिनी स्टेडियमों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खेल विभाग ने अभी तक 30 स्टेडियम और 102 मिनी स्टेडियम का निर्माण किया है। वहीं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत छह स्टेडियम निर्माणाधीन है और 11 मिनी स्टेडियमों का निर्माण प्रस्तावित है। स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और खेल मैदान के लिए अलग-अलग मानक तय है। सरकार भूमि की उपलब्धता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर इनका निर्माण करा रही है।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही

खेलमंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में निर्मित संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है। इससे राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सकेगी। खेलमंत्री रेखा आर्य ने बताया कि हल्द्वानी में गोलापार में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेट

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेटसीएम योगी के वेस्ट मैनेजमेंट विजन को मिशन के रूप में रामपुर जिला प्रशासन ने धरातल पर उतारा, निष्क्रिय 8 सरकारी एंबुलेंस को किया गया मॉडिफाई

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मापने लिए बनी नई कार्यप्रणाली, गलतियों का होगा सुधार

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, जमीन मापने लिए बनी नई कार्यप्रणाली, गलतियों का होगा सुधारBig decision of Gujarat government : गुजरात में खेती की जमीन की माप (प्रोमोलगेशन) प्रक्रिया के बाद किसानों को होने वाली समस्याओं और मापनी में रह गई त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जमीन मापनी की गलतियों को सुधारने के लिए अब पूरे राज्य में 'भूमि सीमांकन पद्धति' के तहत एक समान और नियोजित कार्यप्रणाली लागू की जाएगी, जिससे किसानों की शिकायतों का सटीक और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

ईरान युद्ध में उलझा डोनाल्ड ट्रंप, अपने भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल निकालने को मजबूर

ईरान युद्ध में उलझा डोनाल्ड ट्रंप, अपने भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल निकालने को मजबूरईरान के साथ में जंग में अमेरिका खुद उलझ गया है। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है। वहीं अब अपने भंडार से तेल निकालने को मजबूर हो गया है। दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने तेल की कीमतों में आग लगा दी है। इससे खुद अमेरिका के लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने बुधवार 11 मार्च को कहा कि वह अगले सप्ताह से अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 172 मिलियन बैरल जारी करेगा।

कुंभ मेला फेम मोनालिसा ने केरल में बॉयफ्रेंड फरहान खान से की शादी, फिर ‘लव जिहाद’ कंट्रोवर्सी

कुंभ मेला फेम मोनालिसा ने केरल में बॉयफ्रेंड फरहान खान से की शादी, फिर ‘लव जिहाद’ कंट्रोवर्सीपिछले साल महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की केरल में अचानक शादी की खबर आ रही है। मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरहान खान से शादी कर ली है। इस शादी से लव जिहाद कनेक्शन बताकर एक नया विवाद खडा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा के परिवार ने इस शादी का विरोध किया है। इसके बाद वे थाने पहुंची हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा ने सुरक्षा के लिए केरल में पनाह ली है।

महाविनाश की कगार पर मिडिल ईस्ट! ट्रंप बोले- जल्द खत्म होगा युद्ध, पर ईरान की 'ना' ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

महाविनाश की कगार पर मिडिल ईस्ट! ट्रंप बोले- जल्द खत्म होगा युद्ध, पर ईरान की 'ना' ने बढ़ाई दुनिया की टेंशनIran-Israel War: मिडिल ईस्ट में जारी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का त्रिकोणीय संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है, जहां से वापसी का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम की उम्मीद जगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान से आती खबरें किसी बड़े वैश्विक संकट की आहट दे रही हैं।

LIVE : ट्रंप भारत को फिर देगा झटका, पहले कहा था गुड एक्टर

LIVE : ट्रंप भारत को फिर देगा झटका, पहले कहा था गुड एक्टरअमेरिका एक बार फिर से भारत को झटका देने के लिए तैयार है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका से व्यापार करने वाले 16 प्रमुख पार्टनर देशों के खिलाफ जांच बैठा दी है। इसमें इस बात की जांच की जाएगी कि क्या यह देश अमेरिका के साथ “अनुचित व्यापार व्यवहार” (अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) करते हैं। जिन देशों के खिलाफ जांच बैठाई गई है, उनमें भारत, चीन और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कुल 16 देशों के नाम इस जांच में शामिल किए गए हैं।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com