कांग्रेस शुरू करेगी 'मनरेगा बचाओ संग्राम', G RAM G कानून को कोर्ट में देगी चुनौती

MNREGA Bachao Sangram : विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस आंदोलन का ऐलान किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को बचाने के लिए इस आंदोलन के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि नया कानून इस तरह से बनाया गया है ताकि मनरेगा को खत्म किया जा सके।





खबरों के अनुसार, विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस आंदोलन का ऐलान किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को बचाने के लिए इस आंदोलन के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि नया कानून इस तरह से बनाया गया है ताकि मनरेगा को खत्म किया जा सके। वेणुगोपाल ने कहा कि कोविड और कई दूसरे संकटों के समय मनरेगा एक बड़ा सुरक्षा कवच बनकर सामने आया था।

नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने MGNREGA पर भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है और मनरेगा बचाओ संग्राम नाम के एक सुव्यवस्थित आंदोलन को मंजूरी दी है।

वेणुगोपाल ने कहा, विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चा बांटने की भी योजना है। 30 जनवरी को शहीद दिवस पर, पार्टी मनरेगा मजदूरों के साथ वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने देगी। वेणुगोपाल ने कहा, हालांकि यह कांग्रेस का प्रोग्राम है, लेकिन हम विपक्ष से भी बात करेंगे और अगर वे चाहें तो शामिल हो सकते हैं।

वेणुगोपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना भी सबसे निंदनीय काम है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी सिर्फ एक प्रतीक नहीं हैं। उनका नाम सिर्फ प्रतीकवाद के लिए नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। रमेश ने कहा, सरकार मनमानी कर रही है।

Edited By : Chetan Gour