शनिवार, 3 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Congress party will launch a campaign to save MNREGA
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 3 जनवरी 2026 (19:37 IST)

कांग्रेस शुरू करेगी 'मनरेगा बचाओ संग्राम', G RAM G कानून को कोर्ट में देगी चुनौती

Congress party will launch a campaign to save MNREGA
MNREGA Bachao Sangram : विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस आंदोलन का ऐलान किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को बचाने के लिए इस आंदोलन के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि नया कानून इस तरह से बनाया गया है ताकि मनरेगा को खत्म किया जा सके।

खबरों के अनुसार, विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस आंदोलन का ऐलान किया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को बचाने के लिए इस आंदोलन के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि नया कानून इस तरह से बनाया गया है ताकि मनरेगा को खत्म किया जा सके। वेणुगोपाल ने कहा कि कोविड और कई दूसरे संकटों के समय मनरेगा एक बड़ा सुरक्षा कवच बनकर सामने आया था। 
 
नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने MGNREGA पर भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है और मनरेगा बचाओ संग्राम नाम के एक सुव्यवस्थित आंदोलन को मंजूरी दी है।
वेणुगोपाल ने कहा, विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ सभाएं और पर्चा बांटने की भी योजना है। 30 जनवरी को शहीद दिवस पर, पार्टी मनरेगा मजदूरों के साथ वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने देगी। वेणुगोपाल ने कहा, हालांकि यह कांग्रेस का प्रोग्राम है, लेकिन हम विपक्ष से भी बात करेंगे और अगर वे चाहें तो शामिल हो सकते हैं।
वेणुगोपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना भी सबसे निंदनीय काम है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी सिर्फ एक प्रतीक नहीं हैं। उनका नाम सिर्फ प्रतीकवाद के लिए नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। रमेश ने कहा, सरकार मनमानी कर रही है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan-चीन की नजदीकियां, जयशंकर को बलोच नेता का खत, किस बात को लेकर किया आगाह

Pakistan-चीन की नजदीकियां, जयशंकर को बलोच नेता का खत, किस बात को लेकर किया आगाहबलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने बीजिंग-इस्लामाबाद गठजोड़ के गहराते संबंधों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सैन्य टुकड़ियां तैनात कर सकता है।

Indore Contaminated Water Case: इन मौतों के पहले तो इंदौर प्रशासन जनता पर फूल बरसा रहा था

Indore Contaminated Water Case: इन मौतों के पहले तो इंदौर प्रशासन जनता पर फूल बरसा रहा थामौत के आंकड़ों के बाद अखबार चीख उठते हैं, संपादकीय क्षमताएं भड़क उठती हैं

kia seltos : नई सेल्टोस लॉन्च, कीमत 10.99 लाख रुपए से शुरू, जानिए सेकंड जनरेशन में क्या बदलाव हुए

kia seltos : नई सेल्टोस लॉन्च, कीमत 10.99 लाख रुपए से शुरू, जानिए सेकंड जनरेशन में क्या बदलाव हुएNew kia seltos : किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय एसयूवी किआ सेल्टोस (kia seltos) के नए अवतार को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट में 19.99 लाख रुपए तक जाती है। कंपनी ने इससे पहले कार को भारत में पेश किया था और 11 दिसंबर से 25,000 रुपए की टोकन राशि पर इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई थी।

इंदौर में भी चलाओ ऑपरेशन सिंदूर, भागीरथपुरा के भ्रष्टाचारियों पर करो सर्जिकल स्ट्राइक

इंदौर में भी चलाओ ऑपरेशन सिंदूर, भागीरथपुरा के भ्रष्टाचारियों पर करो सर्जिकल स्ट्राइकपहलगाम के कातिलों की तरह, भागीरथपुरा के जघन्य कांड के ज़िम्मेदारों को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। जब सरहद पार से आए कातिल हमारी खुशियों को उजाड़ते हैं, तो देश की आत्मा कांप उठती है और हम 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों से उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन उस 'आतंक' का क्या, जो हमारे ही सिस्टम के भीतर सफेदपोशों और लापरवाह अफसरों के रूप में पनप रहा है? इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ, वह कोई दैवीय आपदा नहीं थी; वह एक प्रशासनिक नरसंहार था।

BJP पार्षद का खुलासा, 3 साल से कर रहे थे शिकायत, रिपोर्ट में मिले खतरनाक बैक्टीरिया

BJP पार्षद का खुलासा, 3 साल से कर रहे थे शिकायत, रिपोर्ट में मिले खतरनाक बैक्टीरियारिपोर्ट में मिले खतरनाक बैक्टीरिया, अब हैजा फैलने का डर, हाईकोर्ट में याचिका दायर

और भी वीडियो देखें

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को नाराज इंदौरियों ने घेरा, कहा आप पी लो ये पानी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को नाराज इंदौरियों ने घेरा, कहा आप पी लो ये पानीIndore Contaminated Water Case : इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित और सीवर मिले पानी से हुई 16 मौतों के बाद जब गुस्साई जनता जवाब मांग रही है, तब जिम्मेदारों के प्रतिनिधि सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। आज इंदौर के स्‍थानीय लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को घेर लिया। लोगों ने उनसे पूछा कि क्‍या वे ये पानी पी सकते हैं? नाराज लोगों ने आगे पूछा कि आपके लिए तो बिसलेरी की बोतल आएगी।

भागीरथपुरा में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, नारेबाजी-हंगामा, 3 थानों ने संभाला मोर्चा, जहरीले पानी से अब तक 16 मौत

भागीरथपुरा में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, नारेबाजी-हंगामा, 3 थानों ने संभाला मोर्चा, जहरीले पानी से अब तक 16 मौतइंदौर के भागीरथपुरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता 'बाहरी लोग वापस जाओ' के नारे लगा रहे हैं तो कांग्रेसी 'घंटा पार्टी मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। यहां 3 थानों के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

पुष्‍कर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की होगी जांच

पुष्‍कर धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की होगी जांचUttarakhand News : प्रदेश में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों समझाया RSS और BJP के बीच का अंतर?

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों समझाया RSS और BJP के बीच का अंतर?संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर आरएसएस को भाजपा से अलग बताया है। राजधानी भोपाल के दो दिन के प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत है। अगर आप BJP को देखकर संघ को समझना चाहते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप विद्या भारती (RSS से जुड़ा एक संगठन) को देखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो भी यही गलती होगी। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि संघ को लेकर फैली गलतफहमियों की वजह से RSS की भूमिका और उसके उद्देश्य को लोगों तक साफ-साफ बताना जरूरी हो गया। इसी कारण उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष में देशभर का दौरा किया।

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया बड़ा सैन्य हमला, ट्रंप ने दावा किया - मादुरो और उनकी पत्नी गिरफ्तार!

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया बड़ा सैन्य हमला, ट्रंप ने दावा किया - मादुरो और उनकी पत्नी गिरफ्तार!US attacks Venezuela : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला पर "बड़े पैमाने पर हमला" किया है। ट्रंप के अनुसार, इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा रहा है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com