मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. On G RAM G Shashi Tharoor with Congress party, said Do not tarnish name of Ram
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (14:54 IST)

G RAM G बिल पर शशि थरूर कांग्रेस के साथ, बोले- राम का नाम बदनाम ना करो...

shashi Tharur
Shashi Tharoor on G RAM G: कई बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ कर चुके कांग्रेस सांसद शशि थरूर काफी समय बाद कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते दिखे। G RAM G बिल पर प्रियंका गांधी के बाद बोलने के लिए खड़े हुए थरूर ने कहा कि मैं मनरेगा स्कीम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदलने के खिलाफ हूं।  
  
पीछे ले जाने वाला कदम : शशि थरूर ने कहा कि मैं प्रस्तावित बिल VB–G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin) बिल को पेश करने का विरोध करता हूं, जो हमारे देश और हमारे देश के सबसे कमजोर नागरिकों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए एक बहुत ही दुखद और पीछे ले जाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि मेरा पहला विरोध, दूसरों की तरह राष्ट्रपिता का नाम हटाने के गलत फैसले पर है। हालांकि इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं, जिन्हें मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, यह इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मूल भावना और दार्शनिक नींव पर हमला है।
 
केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का राम राज्य का विजन कभी भी राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं था। यह गांवों के सशक्तिकरण पर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक खाका था और ग्राम स्वराज में उनका अटूट विश्वास उस विजन का केंद्र था। मूल अधिनियम (मनरेगा) उनका नाम रखकर इस गहरे जुड़ाव को स्वीकार करता था कि सच्ची रोजगार गारंटी और उत्थान जमीनी स्तर से होना चाहिए, जो सबसे आखिरी व्यक्ति को पहले रखने के उनके सिद्धांत को दर्शाता है।
 
राम का नाम बदनाम ना करो... : उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना बिल को उसकी नैतिक दिशा और ऐतिहासिक वैधता से वंचित करना है। उन्होंने एक फिल्मी गीत की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा- देखो ओ दीवानों ये काम न करो, राम का नाम बदनाम ना करो....
 
उन्होंने कहा कि हमें बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ सीधे राज्य सरकारों पर डालने का प्रस्ताव न केवल वित्तीय रूप से गैर-जिम्मेदाराना है। इससे राज्यों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, जिनके पास राजस्व का संग्रह कम है। यह एक ऐसा कदम है जो पूरे कार्यक्रम को अव्यावहारिक बनाने की कोशिश है। इससे मजदूरी के भुगतान में देरी होगी, काम के दिनों की संख्या में कमी आएगी और अंततः यह योजना ही खत्म हो जाएगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैं

नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैंराष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की एक हरकत को लेकर निशाना साधा है। सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारी

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारीकेंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि आंध्रप्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगे हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाया जाने वाला सबसे अधिक मूल्य वर्द्धित कर (वैट) है जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं।

नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJP

नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJPnitin nabin News in hindi : भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज-तर्रार नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बता दें कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या कोई भी और ओहदा सरकारी पद नहीं है।

आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?

मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?Parliament news in hindi : कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई आपत्तिजनक नारेबाजी पर संसद के दोनों सदन में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से इस मामले में माफी की मांग की।

और भी वीडियो देखें

भारत को 'गालियां' देने वाली US सांसद उमर को ट्रंप ने कहा कचरा, कहा- अमेरिका में घुसने के लिए भाई से की शादी

भारत को 'गालियां' देने वाली US सांसद उमर को ट्रंप ने कहा कचरा, कहा- अमेरिका में घुसने के लिए भाई से की शादीUS President Donald Trump called Ilhan Omar trash: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर नस्लीय और व्यक्तिगत हमला बोला है। सोमालिया मूल की मुस्लिम सांसद उमर को 'अवैध आप्रवासी' बताते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका में प्रवेश करने के लिए अपने भाई से शादी की थी। उमर को कट्‍टर भारत विरोधी रुख के लिए भी जाना जाता है। वे आए दिन भारत की आलोचना करती रहती हैं।

मैक्सिको सिटी की संसद में भारी हंगामा, आपस में भिड़े सांसद, एक-दूसरे के खींचे बाल

मैक्सिको सिटी की संसद में भारी हंगामा, आपस में भिड़े सांसद, एक-दूसरे के खींचे बालDispute between lawmakers in Mexican City parliament : मैक्सिको सिटी की संसद में जोरदार हंगामा हो गया। सांसदों ने एक-दूसरे के बाल खींचे और चिल्लाते हुए आपस में भिड़ गए। मैक्सिको सिटी की संसद में यह भारी हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब पारदर्शिता सुधार पर चल रही बहस अचानक उग्र हो गई। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक मारपीट में बदल गई, जहां एक-दूसरे के बाल खींचे गए और सदन में चीख-पुकार मच गई।

VB GRAMG: नाम बदलने से कितना बदलेगा मनरेगा, मजदूरों को 125 दिन का फायदा, लेकिन राज्यों पर अतिरिक्त बोझ, केन्द्र का बढ़ेगा नियंत्रण

VB GRAMG: नाम बदलने से कितना बदलेगा मनरेगा, मजदूरों को 125 दिन का फायदा, लेकिन राज्यों पर अतिरिक्त बोझ, केन्द्र का बढ़ेगा नियंत्रणHow much will changing name change MNREGA: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 को निरस्त कर एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा है। इस नए विधेयक का नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी VB GRAMG) विधेयक, 2025' है, जिसे लोकसभा में 15 दिसंबर 2025 को सर्कुलेट किया गया और शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है।

लोकसभा में जी राम जी बिल पर कांग्रेस का हंगामा, क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

लोकसभा में जी राम जी बिल पर कांग्रेस का हंगामा, क्या बोलीं प्रियंका गांधी?Parliament news in Hindi : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में जी राम जी बिल पेश किया। बिल पेश करते हुए शिवराज ने कहा कि गांधी जी खुद राम राज की बात करते थे। बापू हमारे दिल में बसते हैं। कांग्रेस ने बिल पर सदन में जोरदार हंगामा किया। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सरकार की सनक हमें समझ नहीं आती। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

भारत रणभूमि दर्शन की शुरुआत, सिक्किम में भारत-चीन संघर्ष स्थल बना बैटलफील्ड टूरिज्म

भारत रणभूमि दर्शन की शुरुआत, सिक्किम में भारत-चीन संघर्ष स्थल बना बैटलफील्ड टूरिज्मभारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध के आठ साल बाद, सिक्किम के डोकलाम को सोमवार को केंद्र सरकार की ‘भारत रणभूमि दर्शन’ पहल के तहत औपचारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम के साथ-साथ चो-ला (Cho-La) जो 1967 में दोनों देशों के बीच संघर्ष का स्थल रहा था, को भी पर्यटन के लिए खोला गया है।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com