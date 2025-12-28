रविवार, 28 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Former Union Minister Salman Khurshid responded to Digvijay Singh's statement
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्‍ली , रविवार, 28 दिसंबर 2025 (23:19 IST)

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

Former Union Minister Salman Khurshid responded to Digvijay Singh's statement
Salman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है? जिसमें क्या कहा गया था कि दूर-दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है कि चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जहां गब्बर के डर से आप बच्चों को रोने भी नहीं देंगे।

खबरों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?
जिसमें क्या कहा गया था कि दूर-दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है कि चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जहां गब्बर के डर से आप बच्चों को रोने भी नहीं देंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा, हम उस तरह से मजबूत नहीं होता चाहते हैं जिस प्रकार से आरएसएस मजबूत हैं। हम आरएसएस का विरोध करते हैं।
 
पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिग्विजय के बयान से उलट संघ की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस ने संघ की तुलना गोड़से के लिए जानी जाने वाली संस्था, आतंकी संगठन अलकायदा और गब्बर डाकू से की। हालांकि संघ की तारीफ के बाद दिग्विजय सिंह की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। 
उल्‍लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्‍ण आडवाणी की 1990 के दशक की तस्वीर साझा कर चर्चा में आ गए थे।
 
इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता किस प्रकार नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना।
इसके साथ ही दिग्विजय ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली। उन्‍होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। दिग्विजय ने कहा कि पार्टी को अधिक व्यावहारिक और विकेंद्रीकृत तरह से चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि राहुल गांधी यह कर सकते हैं। दिग्विजय की इस पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के तौर पर भी देखा गया।
 
बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी थी यह सफाई : सवाल उठे कि क्या दिग्विजय सिंह अपने इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस नेतृत्व को कोई संदेश या नसीहत देना चाह रहे हैं। लेकिन बाद में जब दिग्विजय सिंह की बात पर विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई दी। दिग्विजय ने कहा कि दरअसल, मैंने पार्टी संगठन की तारीफ की थी। लोगों ने मेरी बात को गलत समझा। मैं आरएसएस का और केंद्र सरकार की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा।
उन्होंने कहा, क्या संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना बुरी बात है? क्या चुनाव सुधार की बात करना गुनाह है? गौरतलब है कि इससे करीब एक हफ्ते पहले 19 दिसंबर को भी दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ कांग्रेस संगठन पर भी ध्यान दें।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शन

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शनShashi Tharoor news in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर शनिवार को भागते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए।

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल अलग हो गया और उन्‍होंने तलाक ले लिया। खास बात है कि दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे। लेकिन जैसे ही पति ने अपनी पत्‍नी को एक सच बताया वैसे ही पत्‍नी ने पति से तलाक ले लिया।

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...Digvijay Singh News : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्‍ण आडवाणी की 1990 के दशक की तस्वीर साझा कर चर्चा में आ गए। इस तस्वीर में पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता किस प्रकार नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। इसके साथ ही दिग्विजय ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली।

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा है

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा हैRahul Gandhi in CWC meeting : कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है। यह फैसला मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है।

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमला

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमलाउत्तराखंड के हरिद्वार में गत 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान 2 बाइक सवारों द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि विनय ड्रामा ICU में वेंटिलेटर पर भर्ती थे।

और भी वीडियो देखें

'पुलिस मंथन' सम्‍मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए CM योगी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश

'पुलिस मंथन' सम्‍मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए CM योगी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देशChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘पुलिस मंथन’ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन– 2025 के दूसरे दिन रविवार को समापन अवसर पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और साइबर क्राइम पर सख़्त निगरानी रखने के निर्देश दिये। उन्हाेंने सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था, जातीय एवं धार्मिक सौहार्द प्रभावित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा।

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेशAn Indian man won a racial discrimination case : ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने अपने प्रबंधक पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप लगाने वाले एक भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजे के रूप में लगभग 67000 पाउंड यानी लगभग 81 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह फैसला कार्यस्थल पर नस्लीय दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय व्यक्ति को उनके श्रीलंकाई मूल के बॉस ने 'गंदा' और 'गुलाम' कहा था और छुट्टी के अनुरोधों में भेदभाव किया।

भावांतर राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक : मोहन यादव

भावांतर राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक : मोहन यादवChief Minister Dr. Mohan Yadav News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर केवल एक योजना नहीं किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धाभाव है। भावांतर की राशि किसानों के अधिकार की राशि है। यह राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। किसानों के कल्याण के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। नए वर्ष 2026 को हमने अन्नदाताओं के कल्याण को ही समर्पित किया है। अगले वर्ष हम कृषि उत्सव मनाएंगे। किसान भाइयों की समृद्धि का उल्लास मनाएंगे।

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

स्थापना दिवस पर खरगे ने RSS-BJP को घेरा, कहा- सत्ता कम हो सकती है, लेकिन रीढ़ सीधी है

स्थापना दिवस पर खरगे ने RSS-BJP को घेरा, कहा- सत्ता कम हो सकती है, लेकिन रीढ़ सीधी हैकांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में झंडा फहराया। खरगे ने अपना संबोधन भी दिया। खरगे ने कहा कि जो लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है, लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com