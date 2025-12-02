यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है, दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशाना

Digvijay Singh on SIR: कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर (SIR) से हमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले SIR की प्रक्रिया दो से तीन साल तक चलती थी। वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था। बूथ लेबल अधिकारी (BLO) आता था, फॉर्म भरता था और हम उसे जानकारी दे देते थे।

इस SIR के द्वारा हम से प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है जिस पर हमें आपत्ति है। इस प्रक्रिया के दौरान इतनी धांधली पकड़ी जा रही है। चुनाव आयोग के ये भी निर्देश हैं कि यदि एक घर में एक ही परिवार के ज्यादा लोग रह रहे हैं। अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वह वहां जाकर जांच करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। संघ के कार्यालय में भी चोरी हो रही है।

पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं दिग्गी : इससे पहले भी दिग्विजय ने यह भी कहा था कि यदि देश में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो सरकार उन्हें क्यों नहीं पहचान पा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी करके गुमराह कर रही है और एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का नाम नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा- उनका मानना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने या गलत तरीके से जोड़ने का यह प्रयास लोगों का वोट छीनने और नागरिकता छीनने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर वोटर लिस्ट उनके (सरकार के) मन से बनाई गई, तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं।