दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख
Shashi Tharoor News : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है उसमें तो बहुत सारे चीजे सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। उनके बारे (दिग्विजय सिंह) में आप उनसे ही पूछिए।
दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विवाद खड़ा किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा (BJP) और आरएसएस (RSS) अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों तक पहुंचने का अवसर देते हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी के पास जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने सीनियर साथी दिग्विजय सिंह की पार्टी में सुधारों की मांग का समर्थन किया है और उनके बयान पर बढ़ते विवाद के बीच संगठन को मजबूत करने की बात कही। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने एक पब्लिक पोस्ट में कांग्रेस के अंदर सुधारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत पर जोर दिया था। इसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को टैग किया था। एक सीनियर नेता के ऐसे पब्लिक बयान से कांग्रेस शर्मिंदा हुई, लेकिन इससे अनुभवी नेताओं के बीच बढ़ती नाराज़गी भी सामने आई।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने पर कहा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं कल भी थे और आज भी यहां पर हैं तो बेवजह से इस बात तो बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma