आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजे

Russia-Ukraine war News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को खारिज करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस निर्णायक युद्ध के जरिए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करेगा। सेना की वर्दी में नजर आए पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से पूरा करेगा।

रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक मॉस्को ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने के लिए तैयार है। हालांकि, रूस का आरोप है कि कीव फिलहाल इस दिशा में कोई तत्परता नहीं दिखा रहा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब रूस ने कीव पर बड़ा हमला किया है और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की आज ट्रंप से मुलाकात प्रस्तावित है।



डोनबास पर पूरा नियंत्रण चाहता है रूस

शांति वार्ता के प्रमुख मुद्दों में डोनबास रूस की प्राथमिकता बना हुआ है। रूस इस क्षेत्र के करीब 90 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा कर चुका है। खनिज संसाधनों से समृद्ध और बड़ी रूसी आबादी वाले इस इलाके को लेकर पुतिन यूक्रेनी सेना की शेष बचे छोटे हिस्से से वापसी की मांग कर रहे हैं।

ट्रंप से मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को X पर पोस्ट करते हुए लिखा, कि हम शांति की दिशा में एक भी दिन बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम हर दिन शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता करने का फैसला किया है और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma