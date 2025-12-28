Weather update : कश्मीर घाटी में पारा जीरो से कम, UP-बिहार, पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा, शीतलहर का प्रकोप
कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का नया दौर शुरू होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक असम और मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है तथा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्यप्रदेश, जम्मू क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम तथा उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई दिखी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार यहां AQI बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है।
शीतलहर से पड़ रहा है पाला
उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में घनी धुंध छाने के साथ शीतलहर चलने से पाला पड़ रहा है। दक्षिण और पश्चिम भारत में मौसम शुष्क होने के सा-साथ गर्म है। हालांकि 30 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जो सिर्फ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा यानी तीनों पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी होने के साथ-साथ मैदानों बारिश होने की संभावना है।
ट्रेनों पर पड़ा असर
उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। दिल्ली में भी इस हफ्ते घनी धुंध छाने से विजिबिलिटी जीरो रह सकती है। दिन में हल्के बादल छाए रह सकते और धूप भी निकल सकती है। रातें ज्यादा ठंडी होंगी। उत्तरप्रदेश के करीब 25 जिले घने कोहरे के साथ पाले की चपेट में हैं और ट्रेनों के साथ-साथ उड़ानें भी लेट हो रही हैं। बिहार के 32 जिलों पाला पड़ रहा है। संपूर्ण क्रांति, तेजस, राजधानी समेत कई ट्रेनों लेट हैं।
चिल्लई कलां के बीच सेना का ऑपरेशन तेज
भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और डोडा जिलों में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं, ताकि भीषण सर्दी का फायदा उठाकर छिपने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों का पता लगाया जा सके और उन्हें काबू किया जा सके। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच 40 दिवसीय ‘चिल्लई कलां’ (सर्दी का सबसे कठोर दौर) के दौरान आम तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में “अस्थाई ठहराव” दर्ज किया जाता है, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाके कट जाते हैं और संचार मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। Edited by : Sudhir Sharma