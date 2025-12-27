शनिवार, 27 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Supreme Court will hear Kuldeep Singh Sengar's bail plea in Unnao rape case
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (23:41 IST)

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर की जमानत को CBI ने दी चुनौती, Supreme Court करेगा सोमवार को सुनवाई

Supreme Court
Kuldeep Singh Sengar case : उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के बाद विवाद गहराया हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में सोमवार यानी 29 दिसंबर को सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास को सस्पेंड किया गया था और उसे जमानत दे दी थी।

खबरों के अनुसार, उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के बाद विवाद गहराया हुआ है। उन्नाव रेप मामले में न्यायिक कार्यवाही तेज हो गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मामले में मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में सोमवार यानी 29 दिसंबर को सुनवाई होगी।
बीते शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास को सस्पेंड किया गया था और उसे जमानत दे दी थी। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में साल 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सज़ा हुई थी। इसके साथ ही उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 
 
पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने दुर्भावना से और कपटपूर्ण तरीके से जांच की, ताकि सेंगर और अन्य आरोपियों को 'जानबूझकर की गई चूक और पेश किए गए तथ्यों में हेरफेर' का लाभ मिल सके और एक अनुकूल परिणाम सुरक्षित हो सके।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 की यह घटना देशभर में सुर्खियों में रही थी। मंगलवार के इस फ़ैसले के बाद यह मामला फिर एक बार चर्चा में आ गया है। दिल्ली की सड़कों पर भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
Edited By : Chetan Gour नई दिल्ली
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शन

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शनShashi Tharoor news in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर शनिवार को भागते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए।

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल अलग हो गया और उन्‍होंने तलाक ले लिया। खास बात है कि दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे। लेकिन जैसे ही पति ने अपनी पत्‍नी को एक सच बताया वैसे ही पत्‍नी ने पति से तलाक ले लिया।

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...Digvijay Singh News : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्‍ण आडवाणी की 1990 के दशक की तस्वीर साझा कर चर्चा में आ गए। इस तस्वीर में पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता किस प्रकार नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। इसके साथ ही दिग्विजय ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली।

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा है

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा हैRahul Gandhi in CWC meeting : कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है। यह फैसला मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है।

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमला

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमलाउत्तराखंड के हरिद्वार में गत 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान 2 बाइक सवारों द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि विनय ड्रामा ICU में वेंटिलेटर पर भर्ती थे।

और भी वीडियो देखें

UP में 'पुलिस मंथन' सम्‍मेलन का हुआ समापन, मुख्यमंत्री योगी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

UP में 'पुलिस मंथन' सम्‍मेलन का हुआ समापन, मुख्यमंत्री योगी ने दिए महत्वपूर्ण निर्देशChief Minister Yogi Adityanath News : मानयीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से प्रभावी रूप से जोड़ा जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षा तंत्र को नई मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम चौकीदार गांव की सामाजिक संरचना से भलीभांति परिचित होते हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी से अपराध की रोकथाम, समय पर सूचना संकलन एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

योगी सरकार की ऊर्जा नीति से यूपी में सुधार तेज, स्मार्ट मीटरिंग ने बदल दिया 'पावर गेम'

योगी सरकार की ऊर्जा नीति से यूपी में सुधार तेज, स्मार्ट मीटरिंग ने बदल दिया 'पावर गेम'Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति और स्तर पर तकनीकी परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, वह न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बनता जा रहा है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में स्मार्ट मीटरिंग के जरिए पारदर्शिता, दक्षता और उपभोक्ता हितों के संरक्षण का वर्ष साबित हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

प्रदेश में शीतलहर को लेकर योगी सरकार अलर्ट, गरीबों और निराश्रितों के लिए की यह पहल

प्रदेश में शीतलहर को लेकर योगी सरकार अलर्ट, गरीबों और निराश्रितों के लिए की यह पहलChief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए व्यापक और सुनियोजित व्यवस्थाएं की हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में रैन बसेरा, अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, ताकि ठंड से किसी भी नागरिक को असुविधा न हो। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शीतलहर के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड से पीड़ित न रहे।

लखनऊ में हो रहा ईको टूरिज्म सुविधाओं का विकास, कुकरैल वन क्षेत्र में मिलेगा प्रकृति का आनंद

लखनऊ में हो रहा ईको टूरिज्म सुविधाओं का विकास, कुकरैल वन क्षेत्र में मिलेगा प्रकृति का आनंदLucknow Uttar Pradesh News : लखनऊ के इंदिरानगर में स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पर्यटन गतिविधियों का विकास किया जा रहा है। कुकरैल वन क्षेत्र में एक ओर वन और पर्यटन विभाग कुकरैल नाइट सफारी का विकास कर रहा है, साथ ही नाइट सफारी के आसपास के क्षेत्र में यूपी ईको टूरिज्म बोर्ड भी पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास कर रहा है। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए पार्किंग और शौचालय का भी निर्माण कर रहा है।

यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक : CM योगी

यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक : CM योगीPolice Manthan in UP: यूपी पुलिस मुख्यालय में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन- 2025 ‘पुलिस मंथन’ शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यमंत्री योगी द्वारा अपने सम्बोधन में यूपी पुलिस के अब तक के कार्य, सुधार और उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन और कानून-व्यवस्था की छवि में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com