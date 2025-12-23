मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi Praises RSS and Mohan Bhagwat
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बरेली , मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (12:14 IST)

शहाबुद्दीन का आरएसएस पर बड़ा बयान, भागवत को बताया अच्छा इंसान

shahabuddin
Sahabuddin news in hindi : बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने मोहन भागवत की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस भी समाज और देशहित में काम करता है।
 
बरेलवी ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि हर कौम या हर संगठन अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और एकजुट करने के लिए काम करता है। आरएसएस भी समाज और देशहित में काम करता है। वह अपने समाज को एकजुट करने के लिए काम करता है।
 
उन्होंने कहा कि पहले माना जाता था कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी संगठन है, लेकिन मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी नहीं है। वे अच्छी सोच वाले इंसान हैं।
 
मौलाना बरेलवी ने बांग्लादेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने शेख हसीना का तख्तापलट किया था। उन्होंने कहा कि ख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश की हालत बहुत नाजुक है। ऐसा लगा था कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश संभाल लेंगे, लेकिन वह इसमें असफल रहे।

गौरतलब है कि मौलाना महमूद मदनी और कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयानों का विरोध करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की धमकी मिली थी। 
edited by : Nrapendra Gupta 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंची

Donald Trump की स्पीच सुन लोगों ने पकड़ा सिर, इकोनॉमी से बात मेलानिया के अंडरगारमेंट तक पहुंचीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपनी हरकतों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही उनका एक भाषण भी वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू किया, महंगाई पर सभी आरोपों को नकारा और फिर विषय से भटक गए। इकोनॉमी से शुरू हुई बात अंडरगारमेंट तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बीते शुक्रवार को अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना गए थे।

AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमाल

AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमालयूके में रह रहे उत्कर्ष अमिताभ माइक्रो1 (micro1) नामक डेटा-लेबलिंग और AI ट्रेनिंग स्टार्टअप के साथ फ्रीलांस भूमिका में काम करते हुए प्रति घंटे करीब 18,000 रुपए कमाते हैं। यह असाइनमेंट जनवरी 2025 में शुरू हुआ था और एक साल से भी कम समय में, बोनस समेत उनकी कुल कमाई लगभग 2.6 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के रहते अमिताभ का कहना है इस काम को करने की मुख्य कारण पैसा कमाना कभी नहीं रहा।

मैडम Please इसे मारना मत, इसकी मां नहीं है, पिता की भावुक अपील सुनकर सभी का दिल सिसक उठा

मैडम Please इसे मारना मत, इसकी मां नहीं है, पिता की भावुक अपील सुनकर सभी का दिल सिसक उठाएक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो अपील की है उसे सुनकर हर किसी का दिल सिसक उठा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, एक बेबस पिता की अपनी बेटी के लिए ममता देखकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे।

iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 को लेकर Apple ने दिया बड़ा अपडेट

iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 को लेकर Apple ने दिया बड़ा अपडेटजब Apple कोई फैसला लेता है तो वह उस पर कायम रहता है और जब बात सिक्योरिटी और प्राइवेसी की होती है, तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता। यही स्थिति है iPhone यूजर्स के लिए iOS 26 अपडेट को लेकर, जिसे अब सभी को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करना होगा। पहले यह माना जा रहा था कि iOS 26.2 iPhone 11 या उससे नए मॉडल्स के लिए एक वैकल्पिक अपग्रेड होगा।

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंद

Gold : क्या 2026 में सस्ता होगा सोना, चांदी ने भी चौंकाया, क्यों बन रहे हैं निवेशकों की पसंदGold and silver Price : सोने को हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। इस साल अब तक करीब 67% चढ़ चुका है। चांदी की कीमतों में 1 लाख रुपये से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या 2026 में सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।

और भी वीडियो देखें

दिल्ली समेत इन राज्यों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे की चादर, जानें देशभर का मौसम

दिल्ली समेत इन राज्यों में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे की चादर, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : देशभर में सर्दी ने अपना असर और तेज कर दिया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर तरफ घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड, गलन और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्‍यों में सुबह ठंड का असर और तेज हो गया। बिहार में कड़ाके की ठंड ने खासा परेशान कर रखा है।

चुनाव आयोग आज 3 राज्यों की मतदाता सूची जारी करेगा, एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल में आएगा ड्राफ्ट

चुनाव आयोग आज 3 राज्यों की मतदाता सूची जारी करेगा, एमपी, छत्तीसगढ़ और केरल में आएगा ड्राफ्टSIR Draft : चुनाव आयोग आज केरल, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के लिए मसौदा मतदाता सूची जारी करेगा। इन तीनों ही राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें लाखों मतदाताओं के नाम कटने की आशंका है। नाम कटने वाले मतदाताओं के पास निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नाम जुड़वाने का विकल्प भी होगा।

बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विहिप का प्रदर्शन, बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सर्विस रोकी

बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विहिप का प्रदर्शन, बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सर्विस रोकीBangladesh news in hindi : उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच भारत की कार्रवाई से बौखलाए बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा सर्विस रोक दी है। इधर दिल्ली में विहिप ने दीपूचंद्र दास की हत्या के विरोध में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया पुलिस इलाके में सुरक्षा के सख्‍त इंतजाम किए हैं।

LIVE: नौसेना के लिए नए युद्धपोत बनाएंगे ट्रंप, किसी भी युद्धपोत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर

LIVE: नौसेना के लिए नए युद्धपोत बनाएंगे ट्रंप, किसी भी युद्धपोत से 100 गुना ज्यादा ताकतवरLatest News Today Live Updates in Hindi: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए और बड़े युद्धपोत के निर्माण की महत्वकांक्षी योजना का एलान किया। इसे उन्होंने 'बैटलशिप' कहा है। पल पल की जानकारी...

श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में 150 देशों के 1.2 करोड़ लोगों ने किया विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक ध्यान

श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में 150 देशों के 1.2 करोड़ लोगों ने किया विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक ध्यानवैश्विक कल्याण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण माने जा रहे इस आयोजन में, 150 देशों के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने विश्व के सबसे बड़े सामूहिक ध्यान में भाग लिया। भारत के आध्यात्मिक गुरु, गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर हुआ, जो बढ़ते तनाव

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com