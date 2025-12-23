सीएम धामी ने रानीखेत में किए झूला देवी के दर्शन, ताड़ीखेत को दी 77करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

Uttarakhand news in hindi : मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोमवार को जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित झूला देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इससे पहले उन्होंने ताड़ीखेत को 77 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित झूला देवी मंदिर में सम्पूर्ण विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर आदिशक्ति मां भगवती से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की।

उन्होंने रानीखेत में क्षेत्रीय भाजपा पदाधिकारियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, देवतुल्य जनता, पूर्व सैनिकों तथा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने भेंट की। इस दौरान क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई।

धामी ने इस दौरान जनता की समस्याएं सुनी एवं संबंधित अधिकारियों को इनके समाधान हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी उपस्थित थे।

इससे पहले सीएम धान ने ताड़ीखेत में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार 'प्रशासन गांव की ओर, बहुउद्देशीय शिविर' में 77 करोड़ रुपए की लागत से 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

ताड़ीखेत में उन्होंने ग्वाल देवता मंदिर, दर्शन कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। देवभूमि उत्तराखंड पर देव कृपा सदैव बनी रहे और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना है।

edited by : Nrapendra Gupta