मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Jyotiraditya Scindia son Mahaaryaman Scindia injured in a car accident
Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (12:50 IST)

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया कार हादसे के दौरान घायल, कैंसिल हुए कार्यक्रम

Jyotiraditya Scindia's son Mahaaryaman Scindia injured in car accident
भोपाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और  मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया रोड शो के दौरान  घायल हो गए। हादसा उस वक्त जब महाआर्यमन सिंधिया रोड शो कर  रहे थे इस दौरान कार चालक अचानक ब्रेक लगने से उनका सीना सनरूफ से टकरा गया। हलांकि हादसे  के बाद महाआर्यमन सिंधिया ने अपना रोड शो जारी रखा लेकिन बाद में सीने में दर्द बढ़ने पर उन्हें जिला अस्पताल शिवपुरी ले जाया गया, जहां उनके कई तरह के चेकअप किए गए। वहीं सभी रिपोर्ट सामान्य होने  पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 
 
कैसे हुआ हादसा?- गुना-शिवपुरी से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया इन दिनों अपने पिता के लोकसभा क्षेत्र के  दो दिवसीय पर है। सोमवार को महाआर्यमन कोलारस विधानसभा में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे. इसके बाद वे कॉलेज ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता देखने गए। इसी दौरान महाआर्यमन कार के सनरूफ पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी अचानक कार चालक लवलेश जैन उर्फ ‘चीनू' ने ब्रेक लगा दिए, जिससे महाआर्यमन की सीना सनरूफ से टकरा गया और उनको हल्की चोटें आई। 
 
हलांकि हादसे के बाद महाआर्यमन ने अपना रोड शो जारी रखा और इसके बाद दूसरे  कार्यक्रम में भी पहुंचे गए। वहीं बाद में तकलीप बढ़ने पर महाआर्यमन शिवपुरी के जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी कई तरह की जांच की गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आऱाम करने की सलाह के साथ अस्पाल से डिस्चार्ज कर दिया। 
 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकी

तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकीThird World War Threat : वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं मानों वे दुनिया को तीसरे विश्व युद्‍ध में झोकने को आमादा है। वे कोलंबिया, ग्रीनलैंड, क्यूबा, ईरान समेत कई स्थानों पर हमले की धमकी दे रहे हैं।

साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्म

साइबर ठगों के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान, डिजिटल अरेस्ट की जागरूकता के लिए लघुफिल्मयोगी सरकार ने प्रदेशवासियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस द्वारा साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए साइबर कमांडो की नियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खुद अपनी पाती में साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है।

सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू, PM मोदी ने ब्लॉग में क्या लिखा

सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे नेहरू, PM मोदी ने ब्लॉग में क्या लिखाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित किए गए सोमनाथ मंदिर की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात स्थित यह मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नेहरू सोमनाथ के आयोजन में राजेन्द्र प्रसाद को जाने से रोकना चाहते थे।

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियां

भागीरथपुरा त्रासदी एक तंत्र निर्मित आपदा, वेबदुनिया से बोले जलपुरुष राजेंद्र सिंह, भूजल दूषित होने से बढ़ी चुनौतियांवेबदुनिया की जलपुरुष राजेंद्र सिंह से EXCLUSIVE बातचीत

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूट

योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूटउत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज, अखिलेश को याद आया NRC, भाजपा का पलटवार

यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आज, अखिलेश को याद आया NRC, भाजपा का पलटवारUttar Pradesh SIR : उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग आज मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी करेगा। बताया जा रहा है कि सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

Weather Update : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, जानें देशभर में मौसम का हाल

Weather Update : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, जानें देशभर में मौसम का हालWeather Update News : पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। घाटी के अधिकतर जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रह है। अगले 7 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, साथ ही कई राज्यों में शीतलहर का भी कहर जारी रहेगा।

राष्‍ट्रपति डेल्सी के शपथ लेने के बाद वेनेजुएला में गोलीबारी, क्या बोला अमेरिका

राष्‍ट्रपति डेल्सी के शपथ लेने के बाद वेनेजुएला में गोलीबारी, क्या बोला अमेरिकाVenezuela news in hindi : डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेल्सी के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई। अमेरिका ने गोलीबारी से इनकार किया है।

गांधीनगर में दूषित पानी का कहर, टाइफाइड से 7 साल की मासूम की मौत

गांधीनगर में दूषित पानी का कहर, टाइफाइड से 7 साल की मासूम की मौतGandhiNagar Typhoid news : गुजरात की राजधानी गांधीनगर में टाइफाइड का कहर दिखाई दे रहा है। दूषित पानी से फैली इस बीमारी ने 7 साल की एक मासूम की जान ले ली। मृत बच्ची काजल कनौजिया आदिवाड़ा के रबारी वास की रहने वाली थी।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com