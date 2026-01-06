ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया कार हादसे के दौरान घायल, कैंसिल हुए कार्यक्रम

भोपाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया रोड शो के दौरान घायल हो गए। हादसा उस वक्त जब महाआर्यमन सिंधिया रोड शो कर रहे थे इस दौरान कार चालक अचानक ब्रेक लगने से उनका सीना सनरूफ से टकरा गया। हलांकि हादसे के बाद महाआर्यमन सिंधिया ने अपना रोड शो जारी रखा लेकिन बाद में सीने में दर्द बढ़ने पर उन्हें जिला अस्पताल शिवपुरी ले जाया गया, जहां उनके कई तरह के चेकअप किए गए। वहीं सभी रिपोर्ट सामान्य होने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया।



कैसे हुआ हादसा?- गुना-शिवपुरी से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया इन दिनों अपने पिता के लोकसभा क्षेत्र के दो दिवसीय पर है। सोमवार को महाआर्यमन कोलारस विधानसभा में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे. इसके बाद वे कॉलेज ग्राउंड में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता देखने गए। इसी दौरान महाआर्यमन कार के सनरूफ पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी अचानक कार चालक लवलेश जैन उर्फ ‘चीनू' ने ब्रेक लगा दिए, जिससे महाआर्यमन की सीना सनरूफ से टकरा गया और उनको हल्की चोटें आई।

हलांकि हादसे के बाद महाआर्यमन ने अपना रोड शो जारी रखा और इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में भी पहुंचे गए। वहीं बाद में तकलीप बढ़ने पर महाआर्यमन शिवपुरी के जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी कई तरह की जांच की गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आऱाम करने की सलाह के साथ अस्पाल से डिस्चार्ज कर दिया।