08:49 AM, 6th Jan
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार पुणे में होगा।
08:24 AM, 6th Jan
बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या की दी गई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अब तक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप किया गया। ALSO READ: बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित, 24 घंटे में 2 की हत्या, महिला से गैंगरेप
07:37 AM, 6th Jan
-डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेल्सी को उनके भाई, नेशनल असेंबली के नेता जॉर्ज रोड्रिगेज ने शपथ दिलाई।
-वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, अमेरिका ने गोलीबारी से किया इनकार।
-US कोर्ट में नार्को-टेररिज्म के आरोपों से मादुरो का इनकार, कहा- 'मैं निर्दोष हूं, आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति'।
07:37 AM, 6th Jan
-उत्तर प्रदेश में आज जारी होगी एसआईआर की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट।
-दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को कई अहम विधेयक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की जाएगी। कैग रिपोर्ट और फांसी घर विवाद पर हंगामे के आसार।
-केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत का चावल उत्पादन बढ़कर 15.18 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है, जो चीन के 14.5 करोड़ टन की तुलना में अधिक है।