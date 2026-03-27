शुक्रवार, 27 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. महाराष्ट्र
  4. maharashtra minister narhari jhirwal viral video resignation demand
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 27 मार्च 2026 (10:04 IST)

महाराष्ट्र में वायरल वीडियो से सियासी भूचाल: मंत्री नरहरी झिरवाल पर लगे गंभीर आरोप, सरकार की मुश्किलें बढ़ी

Narhari Jhirwal
महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पहले कथित ज्योतिषी अशोक खरात पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपों से राज्य की राजनीति गरमाई हुई थी, और अब एक नया मामला सामने आने से सियासी हलचल और बढ़ गई है। 
 
महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में वह एक ट्रांस वुमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं।
 

कांग्रेस ने की मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग

कांग्रेस ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नरहरी झिरवाल के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का दावा है कि वायरल वीडियो में झिरवाल अपने सरकारी आवास पर दिखाई दे रहे हैं और उनका व्यवहार 'अश्लील और अनैतिक' है। पार्टी ने इसे सार्वजनिक जीवन पर धब्बा बताते हुए उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है।
 
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने इस मुद्दे पर महायुति सरकार को घेरते हुए कहा कि यह मामला राज्य की राजनीति में नैतिक पतन का उदाहरण है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर झिरवाल को तुरंत पद से हटाने की मांग की है।
 

मामले पर क्या बोले मंत्री झिरवाल

वहीं, मंत्री नरहरी झिरवाल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो पूरी तरह फर्जी है और उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत इसे फैलाया जा रहा है।
 

फडणवीस सरकार पर दबाव

इस विवाद के चलते राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि इस मामले के कारण झिरवाल का पद खतरे में पड़ सकता है और वह किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं।
 
 सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर सरकार के भीतर भी मतभेद सामने आ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सख्त कार्रवाई के पक्ष में बताई जा रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले से नाराज बताए जा रहे हैं।
 
बताया जा रहा है कि वह पार्टी नेतृत्व से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए स्थिति काफी मुश्किल मानी जा रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
स्थानीय चुनावों से पहले PM मोदी का बनासकांठा दौरा: लाखणी के नाणी गांव में विकास कार्यों की होगी वर्षा

कोरोना वायरस महामारी से भी बदतर होंगे ईरान-अमेरिका युद्‍ध के परिणाम, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी में क्या कहा

कोरोना वायरस महामारी से भी बदतर होंगे ईरान-अमेरिका युद्‍ध के परिणाम, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी में क्या कहारूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान-युद्ध की वर्तमान स्थिति को काफी विशेषज्ञ कोरोना वायरस महामारी से भी बदतर मान रहे हैं। हालात यह हैं कि ईरानी संघर्ष के प्रतिभागी भी अगले घटनाक्रम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते।

Delhi Assembly में 'Dhurandhar', अरविंद केजरीवाल को रहमान डकैत बताकर क्या बोले प्रवेश वर्मा, AAP ने क्या कहा

Delhi Assembly में 'Dhurandhar', अरविंद केजरीवाल को रहमान डकैत बताकर क्या बोले प्रवेश वर्मा, AAP ने क्या कहादिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें फिल्म धुरंधर के 'रहमान डकैत' जैसा बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने सरकारी आवास पर जनता के पैसे की लूट की।

Sora वीडियो ऐप को क्यों बंद कर रहा है OpenAI, ये वीडियो एआई टूल्स बन सकते हैं बेस्ट ऑप्शन्स

Sora वीडियो ऐप को क्यों बंद कर रहा है OpenAI, ये वीडियो एआई टूल्स बन सकते हैं बेस्ट ऑप्शन्ससैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए Sora को बंद करने की घोषणा कर दी। यह ऐलान उसी समय हुआ जब Disney ने भी OpenAI के साथ अपनी बड़ी पार्टनरशिप खत्म कर दी। घोषणा के तरीके से ऐसा लगा कि OpenAI के भीतर चीजें तेजी से बदल रही हैं। हालांकि Sora को पूरी तरह कब बंद किया जाएगा और इससे यूजर्स के बनाए गए वीडियो पर क्या असर पड़ेगा- इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल, इस कंपनी ने देशभर में बढ़ाए दाम, जानें क्या होगी नई कीमत

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल, इस कंपनी ने देशभर में बढ़ाए दाम, जानें क्या होगी नई कीमतPetrol Diesel Price : देश की बड़ी प्राइवेट तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5.30 रुपए बढ़ाए हैं जबकि डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज, इन 4 देशों को भी मिला फायदा

ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज, इन 4 देशों को भी मिला फायदाStrait of Hormuz : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज से निर्बाध आने-जाने की अनुमति दी है। इन देशों में भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, नहीं लगेगा लॉकडाउन

LIVE: हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, नहीं लगेगा लॉकडाउनLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका, इजराइल और ईरान में 28वें दिन भी भीषण जंग जारी। अमेरिका ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले 10 दिन टाले। ईरान ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। कोई बातचीत नहीं हुई। इस बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती घटा दी। पल पल की जानकारी...

स्थानीय चुनावों से पहले PM मोदी का बनासकांठा दौरा: लाखणी के नाणी गांव में विकास कार्यों की होगी वर्षा

स्थानीय चुनावों से पहले PM मोदी का बनासकांठा दौरा: लाखणी के नाणी गांव में विकास कार्यों की होगी वर्षागुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मार्च को बनासकांठा जिले की लाखणी तहसील के नाणी गांव के विशेष दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे को लेकर जिला और राज्य स्तर पर प्रशासन द्वारा व्यापक और भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसे क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महाराष्ट्र में वायरल वीडियो से सियासी भूचाल: मंत्री नरहरी झिरवाल पर लगे गंभीर आरोप, सरकार की मुश्किलें बढ़ी

महाराष्ट्र में वायरल वीडियो से सियासी भूचाल: मंत्री नरहरी झिरवाल पर लगे गंभीर आरोप, सरकार की मुश्किलें बढ़ीमहाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल का एक कथित अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में वह एक ट्रांस वुमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई, क्या कम होंगी कीमतें?

सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई, क्या कम होंगी कीमतें?Petrol Diesel Excise Duty : मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की संभावना नहीं है। हालांकि इस फैसले से आम आदमी पर वैश्‍विक स्तर पर बढ़े दामों का असर नहीं होगा।

दुनिया के पास तेल की कमी, फिर भी वेनेजुएला से दूरी क्यों? जानिए असली वजह

दुनिया के पास तेल की कमी, फिर भी वेनेजुएला से दूरी क्यों? जानिए असली वजहवेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वहां पूरे अमेरिका से पांच गुना ज्यादा तेल मौजूद है। जनवरी 2026 में डॉनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाकर सत्ता परिवर्तन कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के तेल उद्योग को दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों के सामने परोस दिया। लेकिन इसे लेकर ऑयल कंपनियों में बहुत उत्साह नहीं दिखा।

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com