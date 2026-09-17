बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर इंदौर में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को इंदौर से 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के साथ ही 50 संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री भी शुरू हुई। यह रजिस्ट्रियां स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के तहत हो रही हैं। कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम डॉ. यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भव्य रोड-शो में भी शामिल हुए।

कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर ने सुशासन, धर्म संस्कृति और जनसेवा के लिए मजबूत नींव रखी थी। उन्होंने विधवा बहनों को संपत्ति का अधिकार और कानूनी सुरक्षा देने की पहल की थी। इसी से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वामित्व योजना के माध्यम से गरीब के सपनों को जमीन पर उतारने का सराहनीय कार्य किया है। इस योजना की शुरुआत पवित्र इंदौर नगरी से हो रही है।





उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्री केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण आबादी को स्वाभिमान से जीने का मार्ग दिया है। दशकों से गांवों के लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। अनेक पीढ़ियां संशय में निकलती गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में स्वामित्व योजना लागू की, जिसका सुखद परिणाम अब मध्यप्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में करीब 68 लाख भूखंडों का सर्वे किया है। आज से 50 लाख लोगों को नि:शुल्क रजिस्ट्री कर अधिकार दिलाने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। देश के श्रमिक और मेहनतकश लोगों को भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मिलता रहा है। दुनिया मानती है कि भारतीय हुनरमंद और मेहनती होते हैं।

सेवा भाव पर सवाल उठाना गलत-बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर हमने सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस पर सवाल उठाने वाले सेवा के भाव को नहीं समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के बलबूते आज देश के 80 करोड़ घरों तक नि:शुल्क अनाज पहुंचाया जा रहा है। कोविड के दौर में 200 करोड़ से अधिक नि:शुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। देशभर में गरीबों के बैंक खाते खोले गए। गरीब-जरूरतमंदों को स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने पिछले 25 सालों से सेवा और समर्पण भाव से देश की सेवा की है। मध्यप्रदेश की धरती से हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद का दिया जलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब किसी वैश्विक आयोजन में जाते हैं तो दुनिया में भारत का डंका बजता है। करीब 35 से 36 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। यह प्रधानमंत्री का नहीं देश की 140 करोड़ से अधिक नागरिकों का सम्मान है।

पीएम मोदी देश में लाए बड़ा बदलाव-राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी शक्ति परिवार योजना का शुभारंभ किया। वर्ष 2023 में इसी दिन देश के कारीगरों औ शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। आज दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया-2026 का उद्घाटन हो रहा है। मध्यप्रदेश में 50 लाख लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ दिया जा रहा है।





प्रधानमंत्री मोदी ने हर योजना में अंत्योदय के भाव को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानसेवक ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शत प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चिच किया है। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प से अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर और उज्जैन में श्रीमहाकाल लोक का निर्माण हो चुका है। ब्रिक्स से आयोजन में विपक्ष को केवल खाने का मैन्यू दिखा। उन्हें दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' नजर नहीं आया। विपक्ष ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज देश में वुमन लेड डेवलपमेंट की चर्चा होती है। देश की 3 करोड़ से अधिक लखपति बहनें स्वावलंबी बनी हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं 93 लाख बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से देश के विकास में योगदान दे रही हैं। हमारे युवों के लिए स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना संचालित हैं। देश में 2 लाख स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं, जो दूसरों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं।

सत्ता के लिए बेचैन है विपक्ष-राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष को सत्ता का कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो बेचैन हो गए हैं। आज 51 लाख करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधे गरीबों के खातों में पहुंचता है। देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार में सीमा पर सैनिकों का सम्मान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती गांवों में विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब-जरूरतमंदों को केंद्र में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत @2047 का सपना देखा है। देश का हर नागरिक अपना विकास करेगा तो देश भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताई भारत की ताकत-कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पहली बार मध्यप्रदेश की धरती पर आगमन हुआ है। हम सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित कराया। हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान दुनिया ने इस शक्ति को उस वक्त महसूस किया है, जब रूस और चीन जैसे राष्ट्रों के अध्यक्ष भारत आए और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी आत्मीयता देखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं।

जन-कल्याण के लिए सबकुछ कर रही सरकार-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामित्व योजना शुरू होने से ग्रामीण आबादी को उनका अधिकार मिलेगा। आजादी के बाद लंबे समय तक विपक्ष की सरकार रही, लेकिन किसी ने गांव वालों के परेशानी को नहीं समझा। हमारी सरकार ने प्रदेश के 23 हजार से अधिक गांवों में एक माह तक अभिलेखों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का अभियान चलाया जा रहा है। हमारी पैतृक संपत्ति परिवार का सपना होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है। भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना के साथ-साथ लोगों को स्वावलंबन की राह दिखलाई है। राज्य सरकार छोटे कामगारों के साथ खड़ी है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने लाड़ली बहनों के खातों में अभी तक 55 हजार करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की है। माताओं-बहनों के आशीर्वाद से प्रदेश समृद्ध हो रहा है। बहनों को रोजगार आधारित उद्योग में काम करने पर वीजीएफ के माध्यम से हर माह 5000 रुपए का लाभ अलग से मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जानापाव सहित उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है, जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं।