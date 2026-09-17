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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: वाराणसी , Thursday, 17 September 2026 (17:02 IST)

मोदी के नेतृत्व में अब दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है भारत : CM योगी

रक्षामंत्री, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के सीएम, केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा संगठन के राष्ट्रीय-प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष’ का किया अवलोकन

CM Yogi Adityanath Speech
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (20:11 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में ‘सेवा संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष’ का अवलोकन किया।

रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने पीएम की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर जाने वाली ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ को झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। यात्रा शुरू होने पर इन युवाओं पर पुष्पवर्षा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में आए सकारात्मक परिवर्तन पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई।
 
मुख्यमंत्री ने काशी के लोकप्रिय सांसद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने बाबा विश्वनाथ, मां गंगा व मां अन्नपूर्णा से पीएम मोदी के स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर व विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की प्रार्थना की।

पीएम मोदी के सेवा संकल्प के 25 वर्ष 

सीएम ने इस वर्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प के 25 वर्ष 7 अक्टूबर 2026 को पूरे होने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने बिना रुके, झुके, डिगे ‘चरैवेति-चरैवेति’ के मंत्र के साथ इस यात्रा को बढ़ाया। तप, परिश्रम, साधना के साथ प्रधानमंत्री के रूप में उनकी गौरवशाली यात्रा का दर्शन कर देशवासी नए भारत पर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत अब दुनिया से आंख से आंख मिलाकर बात करता है। 

आज से दो यात्राओं का प्रारंभ

सीएम योगी ने पीएम मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज से दो यात्राएं प्रारंभ हो रही है। 75 वर्ष पहले मोदी जी का जन्म गुजरात के पौराणिक गांव वडनगर में हुआ था। गुजरात की पावन नदियों के जल को लेकर 25-25 बाइक पर वहां से 10 यात्राएं चलेंगी। इसी क्रम में यूपी की 10 पावन नदियों का जल लेकर काशी से 10 यात्राएं विभिन्न मार्गों से होते हुए वडनगर को प्रस्थान करेंगी। ये यात्राएं काशी व वडनगर के महत्व को 10 राज्यों तक पहुंचाएंगी। यूपी की पवित्र नदियों का जल वडनगर में भगवान हाटकेश्वर को अर्पित होगा और गुजरात की नदियों का जल बाबा विश्वनाथ को समर्पित होगा।

सीएम ने युवाओं का किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के प्रतीक युवा इस यात्रा के सहभागी बने हैं। 20 दिन की बाइक यात्रा में समय देने वाले युवाओं का अभिनंदन करते हुए सीएम ने कहा कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ को बढ़ाने वाली इस यात्रा में युवाओं को प्रतिदिन 100 किलोमीटर की दूरी तय कर चार बड़े कार्यक्रमों से जुड़ना है। रोमांच से भरी इस यात्रा के जरिए युवाओं का अलग-अलग राज्यों में संवाद व सेवा के कार्यक्रमों से भी जुड़ाव होगा। आज से 7 अक्टूबर तक चलने वाली यह यात्रा हमेशा स्मरणीय रहेगी। 

पीएम की सेवा संकल्प यात्रा में सहभागी हैं भारतवासी

सीएम ने कहा कि आज से 75 वर्ष पहले वडनगर से भी एक यात्रा प्रारंभ हुई थी। वहां के सामान्य परिवार में जन्म लेकर भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी की यात्रा देश-दुनियावासी देख रहे हैं। 25 वर्ष पहले सेवा की जो यात्रा मोदी जी ने गुजरात से प्रारंभ की थी, उसमें भारत का हर नागरिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी रहा है। 

गांव, गरीब, नारी, युवा समेत सबके जीवन में बदलाव

सीएम ने प्रधानमंत्री की 25 वर्ष की शानदार यात्रा में आए बदलाव की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि गांव अपनी बदलती कहानी को सुनाते हुए आत्मनिर्भर हो गए हैं। आजादी के बाद दशकों तक गरीबों को आवास नहीं मिला, लेकिन पीएम मोदी जी ने 12 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराया। नारी गरिमा का जिक्र करते हुए सीएम ने परिवर्तन की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि घर में शौचालय न होने के कारण नारी को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, किंतु आज 12 करोड़ घरों में बने शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक हैं। 

गांव-गांव में इंटरनेट व बैंकिंग सेवा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी के 25 वर्ष के सेवा संकल्प की यह यात्रा बिना किसी सिफारिश, लेनदेन के योग्यतानुसार युवाओं को नौकरी मिलने की कहानी सुनाती है। यह यात्रा 11 करोड़ परिवारों में उज्जवला योजना के तहत हर माता के जीवन में आए बदलाव की कहानी भी सुना रही है। जिन गांवों ने आजादी के बाद दशकों तक बिजली नहीं देखी, अब वहां हर घर में दूधिया प्रकाश चमकता है। गांव-गांव में इंटरनेट व बैंकिंग सेवा मिल रही है। यह कहानी उस गरीब की भी है, जिसे पीएम मोदी ने अपने विजन से सामान्य परिवार के रूप में स्थापित करने के लिए स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराया। इस यात्रा में आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर के कारण 60 करोड़ लोगों के जीवन में आए बदलाव की कहानी भी है।

युवाओं के जीवन में भी आया परिवर्तन

सीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की चर्चा कर युवाओं के जीवन में आए परिवर्तन को बताया। उन्होंने कहा कि युवा खुद कहते हैं कि अब नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि नौकरी देकर अन्य लोगों को जीवन में परिवर्तन लाएंगे। देश में इकोसिस्टम स्थापित कर करोड़ों नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाया गया है। कारीगरों व हस्तशिल्पियों के माध्यम से परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। यह यात्रा स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया के कारण आए परिवर्तन की कहानी को लेकर चलेगी। 

उच्च-तकनीक में नई ऊंचाइयों पर भारत 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोविड काल से लगातार 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोड, एयर, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो आदि की भी चर्चा की। कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में अनेक यूनिट स्थापित हुईं,  प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ। क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।

विरासत व विकास का अद्भुत समन्वय

सीएम ने कहा कि भारत को दुनिया अब शक की निगाहों से नहीं देखती, बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था टॉप-4 इकॉनमी में खड़ी है। नया भारत विरासत का भी सम्मान करता है। पहली बार भारत में विरासत व विकास का अद्भुत समन्वय दिख रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, 500 वर्ष बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम का विराजमान होना, विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर, 2019 का कुंभ व 2025 का प्रयागराज महाकुंभ, बद्रीनाथ धाम, केदारपुरी व महाकाल लोक नए भारत के दर्शन करा रहे हैं। 

दुनिया देख रही पीएम मोदी का तप 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में योग को वैश्विक मान्यता व यूनेस्को द्वारा कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली। यह भी सफलता की उस कहानी का हिस्सा है, जिसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम, तप, साधना के जरिए दुनिया देख रही है।

पीएम का विजन उतरेगा धरातल पर

सीएम योगी ने विश्वास जताया कि यह यात्रा ऊर्जा से भरपूर होकर सकारात्मक भाव के साथ एक भारत-श्रेष्ठ भारत, विरासत और विकास, सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ बढ़कर अपनी छाप छोड़ेगी और पीएम मोदी जी के विजन को धरातल पर उतारने में सफल होगी।
 
इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, यात्रा के संयोजक व खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा, आंध्र प्रदेश के सांसद लवु श्रीकृष्ण, सतीश बाबू, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व उप्र के सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल, उप्र मंत्रिमंडल के सदस्य अनिल राजभर, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, रवींद्र जायसवाल, हंसराज विश्वकर्मा, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, अवधेश सिंह, भाजयुमो के प्रदेश अध्य़क्ष रोहित मिश्र, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया आदि भी मौजूद रहे।
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