मोदी के साथ न सत्ता की वंश परंपरा थी न ही विरासत, संघर्ष से बनाई पहचान : CM योगी 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा ‘सेवा संकल्प अभियान’, बड़नगर और काशी के बीच निकलेंगी 20 यात्राएं, उत्तर प्रदेश की 10 नदियों का जल जाएगा गुजरात

Seva Sankalp Abhiyan UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न कोई सत्ता की वंश परंपरा थी और न ही उन्हें कोई विरासत वंशानुगत रूप से मिली थी। उनके पास तप, साधना, संघर्ष और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी। आज उनकी साधना और तप का लाभ पूरे देश को योग्य नेतृत्व के रूप में मिल रहा है।





सात अक्तूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शासन प्रमुख के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस यात्रा के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक प्रदेशव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएंगे।

भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री ने अभियान की कार्ययोजना साझा करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन प्रदेशभर में ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा और ग्राम पंचायतों व नगर निकायों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा। इसके साथ ही बड़नगर और काशी के बीच 20 यात्राएं निकलेंगी, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10 नदियों का जल गुजरात जाएगा। इसके अलावा 826 विकासखंडों और 762 नगर निकायों में ‘सेवा सेतु’ के जरिए वंचित पात्रों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। स्कूल से विश्वविद्यालय तक में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता के जरिए जनसेवा के मोदी जी के 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पार्टी और सरकार मिलकर सेवा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का अवलोकन करने पर समग्र विकास का ऐसा विजन सामने आता है, जिसमें किसी योजना का निर्माण ही लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि उसके सफल क्रियान्वयन और अंतिम लाभार्थी तक लास्ट माइल डिलीवरी पर भी विशेष जोर दिया गया। इसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है।

उन्होंने कहा कि 2001 से पहले गुजरात भी अन्य राज्यों की तरह सामान्य राज्य था। भीषण सूखे, पेयजल संकट, सिंचाई की कमी, कनेक्टिविटी समेत अनेक चुनौतियां थीं। मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लंबित सरदार सरोवर परियोजना को पूरा कराया और अंतिम गांव तक पेयजल पहुंचाया। 13 वर्ष के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात को वेलफेयर स्टेट के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मॉडल के रूप में विकसित किया और उसे देश-दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाया।

मोदी की यात्रा नए भारत का दर्शन कराती है

सीएम ने कहा कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी जी की यात्रा नए भारत का दर्शन कराती है। उन्होंने देश को एक नया विजन दिया, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना शामिल है। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना के साथ देश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी वेलफेयर योजनाएं दी गईं, जिनकी पहले कल्पना भी मुश्किल थी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने फ्रेजाइल फाइव से दुनिया की टॉप फाइव इकोनॉमी तक का सफर तय किया। भारत अब गरीब और कमजोर देश अथवा दुनिया का पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने वाली ताकत के रूप में स्थापित हो चुका है।

तीन दर्जन से अधिक देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया : योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। तीन दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। जी20 की सफल अध्यक्षता और देश के अलग-अलग राज्यों में इसके विभिन्न आयोजनों का सफल संचालन इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जी20 से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी माना कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत का जी20 आयोजन दुनिया के सफल आयोजनों में रहा। 11 से 13 तारीख के बीच भारत में चल रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी नए भारत का दर्शन कराता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी विरासत से विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने कहा कि सदियों से उपेक्षित और भुला दी गई विरासत को सम्मान देने का काम हुआ है। आजादी के बाद एक समय ऐसा था जब भारत की विरासत को लेकर सरकारें भी संकोच करती थीं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राणप्रतिष्ठा के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को कार्यक्रम में शामिल न होने की सलाह दी थी और इसे भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर के विपरीत बताया था। इसके बावजूद डॉ. राजेंद्र प्रसाद कार्यक्रम में शामिल हुए और उनका उद्बोधन आज भी प्रेरणादायी है। लेकिन इस सबके बावजूद हमेशा भारत की विरासत को अपमानित करना भारत के लोगों के मन में गुलामी की मानसिकता को प्रस्तुत करने का प्रयास करना एक प्रवृत्ति बन चुकी थी। 2014 के बाद भारत पहली बार उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला है।

सीएम योगी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ विरासत को विकास के अभिनव प्रयोगों से जोड़ा गया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और देश में भव्य-दिव्य कुंभ जैसे आयोजन इसी बदलाव के प्रतीक हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर बना भारत की प्रगति की बैकबॉन

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, वॉटरवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार ने देश की नई पहचान बनाई है। उन्होंने अपने सांसद रहने के समय का अनुभव साझा करते हुए कहा कि तब मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने, रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन या नई ट्रेन चलाने के लिए सांसदों को विभागों और मंत्रालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

संसाधनों के अभाव का हवाला देकर काम नहीं हो पाता था। आज अमृत रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हो रहे हैं और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सिटी डबल रेलवे लाइन से जुड़ चुकी है। नेपाल की सीमा पर नेपालगंज तक ब्रॉड गेज की सुविधा पहुंचाई जा रही है, यानी लास्ट माइल तक ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है। नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत जैसी आधुनिक व वर्ल्ड क्लास ट्रेनें भारत चला रहा है। रैपिड रेल भी देश में संचालित है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने रैपिड रेल की सुविधा का लाभ लिया है।

उन्होंने कहा कि गांव की सड़क से शहर की सड़क, हाईवे से एक्सप्रेसवे, रेलवे से मेट्रो, वॉटरवे से वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और पोर्ट तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है। यह केवल भारत की गति बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति की बैकबोन बनकर भारत और दुनिया को नेतृत्व देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है।

एम्स एक से 23 तक, वर्ल्ड क्लास शिक्षा संस्थानों का हुआ विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि एम्स केवल दिल्ली में ही क्यों हो? कांग्रेस के समय देश में एक एम्स बना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय यह संख्या 7 हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 23 एम्स तक पहुंची है। आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी और आईआईएसईआर जैसे संस्थानों का विस्तार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। इससे हर क्षेत्र के छात्रों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और अपने करियर को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

इन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन से वैक्सीन आत्मनिर्भरता तक

उन्होंने कहा कि वेलफेयर योजनाओं के क्षेत्र में भी देश ने अभूतपूर्व काम किया है। सांसद रहते हुए उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। 1976-77 से यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चों की जान ले रही थी। जापान ने इसका वैक्सीन 1905 में बना लिया था, लेकिन भारत में यह 2005 में, यानी 100 साल बाद पहुंचा। आज डबल इंजन की सरकार ने इन्सेफेलाइटिस पर पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण किया है और इससे मरने वाले बच्चों की संख्या शून्य हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर घर शौचालय और हर घर नल से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौचालय केवल स्वच्छता नहीं, बल्कि नारी गरिमा और सम्मान का भी प्रतीक बना। इन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के लिए भारत को 100 साल इंतजार करना पड़ा था, लेकिन कोविड काल में मात्र नौ महीने में भारत ने देश में ही कोविड वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया। भारत दुनिया का ऐसा देश रहा जिसने अपने नागरिकों को बिना भेदभाव मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त उपचार और मुफ्त टेस्ट की सुविधा दी।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ को आवास

उन्होंने कहा कि 2020 से अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा 4 करोड़ लोगों को आवास, 12 करोड़ घरों में शौचालय, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के मुफ्त कनेक्शन और 3 करोड़ से अधिक घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। ये देश में कल्याणकारी योजनाओं का अभूतपूर्व विस्तार है। इन प्रयासों से देश के 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सामान्य जीवन की ओर बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे अभियान के तहत यूपी में लगभग 16 करोड़ गरीब लाभार्थी हैं, जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

जनधन-डीबीटी ने खत्म की बिचौलियों की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक तकनीक, शिक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, पीएम स्टैंडअप योजना और डिजिटल इंडिया अभियान को नई ऊंचाइयां मिली हैं। युवाओं के लिए शिक्षा के साथ रोजगार और नए अवसर पैदा हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि सरकार दिल्ली से 100 रुपये भेजती है तो नीचे केवल 15 रुपये पहुंचते हैं। जनधन खातों और डीबीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब सरकार की ओर से भेजा गया 100 रुपये सीधे अंतिम पायदान पर बैठे गरीब के खाते में पहुंचता है। इससे गरीबों को योजनाओं से जोड़ने के साथ शासन पर उनका विश्वास भी मजबूत हुआ है और रोजगार व आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिले हैं।

युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को केवल जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का अवसर दिया है। इससे युवा इनोवेशन, रिसर्च और विजन को आगे बढ़ाने का बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यूपी में 17 सितंबर को उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में शुरू होने वाले अभियानों में उत्तर प्रदेश भी भागीदार बनेगा।

हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जलेगा 'आशीर्वाद का दीया'

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार और पिछले 10 वर्षों में यूपी सरकार के स्तर पर हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और वेलफेयर योजनाओं को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने की कामना के साथ 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम प्रदेश की हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में आयोजित होगा।

इसमें बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प, माध्यमिक शिक्षा के प्रोजेक्ट अलंकार, अटल आवासीय विद्यालय, नए विश्वविद्यालयों और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण जैसे कार्यों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में उद्योगों की संख्या 12000 से बढ़कर 35000 होने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के तहत एमएसएमई इकाइयों को आगे बढ़ाने के प्रयासों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सचिवालय समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों में यह आयोजन होगा। 25 करोड़ प्रदेशवासी प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना के साथ इस अभियान में भागीदार बनेंगे।

अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर

प्रातःकालीन सत्र में अस्पतालों में फल वितरण और रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के प्रति आभार व कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

बड़नगर से काशी तक निकलेंगी 20 यात्राएं

प्रधानमंत्री मोदी की बड़नगर से काशी तक की यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को दो दिशाओं में यात्राएं शुरू होंगी। बड़नगर से 10 यात्राएं काशी की ओर और काशी से 10 यात्राएं बड़नगर की ओर जाएंगी। बड़नगर से जल और उत्तर प्रदेश की 10 विभिन्न नदियों का पवित्र जल लेकर अलग-अलग मार्गों से ये यात्राएं आगे बढ़ेंगी। 17 सितंबर से शुरू होने वाली ये यात्राएं 7 अक्टूबर को अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। प्रत्येक यात्रा में प्रतिदिन चार स्थानों पर जनसंवाद और चौपाल आयोजित होंगे। इनमें प्रधानमंत्री के 'नेशन फर्स्ट' विजन तथा गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए किए गए कार्यों पर संवाद होगा।

स्कूल-कॉलेजों में प्रतियोगिताएं, 'आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश' बनेगी थीम

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। गांव सभा, विकासखंड और जनपद स्तर पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। 7 अक्टूबर को समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होकर प्रदेशभर के चयनित बच्चों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देंगे। इसकी थीम 'आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर विकसित उत्तर प्रदेश' होगी। इसी थीम पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता और विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इन आयोजनों का उद्देश्य उन युवाओं और विद्यार्थियों के जीवन में आए बदलाव को सामने लाना है, जिनके जीवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और योजनाओं ने नई दिशा दी है।

'नमो सेवा अनकही कहानियां' में सामने आएगी बदलाव की कहानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा और जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलाव की 'नमो सेवा अनकही कहानियां' के जरिए हाईलाइट किया जाएगा। खासतौर पर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, वेलफेयर योजनाओं और बिना भेदभाव प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे योजनाओं के लाभ से जुड़ी उन कहानियों को सामने लाया जाएगा, जो अब तक अनकही हैं। इन कहानियों को गांव और शहर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, एयरपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। उद्देश्य उन लोगों के अनुभव सामने लाना है, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री के प्रयासों से वास्तविक परिवर्तन आया है।

'आंगन मिलन का सेवा' में आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान

चौथे अभियान के तहत 'आंगन मिलन का सेवा' कार्यक्रम होगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा बहनों का सम्मान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बेबी प्रतियोगिता विकासखंड और जनपद स्तर पर आयोजित होगी। जिन केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है और जहां बाल वाटिका व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं, वहां विशेष आयोजन होंगे। कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने, गर्भवती और धात्री महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर स्वस्थ बनाने में योगदान देने वाली कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाएगा।

'सेवा की कहानी' में दिखेगा शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव

पांचवें अभियान 'सेवा की कहानी' के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अटल आवासीय विद्यालयों में हुए बदलाव की कहानियां सामने लाई जाएंगी। अटल आवासीय विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और निराश्रित बच्चों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। पहले निर्माण श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों तक पहुंच मुश्किल थी। अब उनके लिए विकसित हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा से उनके जीवन में आए बदलाव को संवाद और इनोवेटिव मॉडल की कहानियों के माध्यम से सामने लाया जाएगा।

'सेवा ज्योति कलश यात्रा' से हर जिले में पहुंचेगा 25 वर्ष की सेवा का संदेश

'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के क्रम में 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' का आयोजन हर जनपद के प्रमुख चौराहे पर किया जाएगा। इसमें मोदी जी के सत्ता में आकर सेवा के कुल 25 वर्ष और इसमें से प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 12 वर्षों में लोगों के जीवन में आए बदलाव की कहानियां सामने रखी जाएंगी। अलग-अलग क्षेत्रों की इन कहानियों से जुड़े कार्यकर्ताओं की टोली पैदल, साइकिल या बाइक से प्रमुख चौराहे पर पहुंचेगी। वहां प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की सेवा यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश स्थापित किए जाएंगे। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण उद्बोधन भी सुनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए पंच प्रण के तहत प्रत्येक नागरिक के दायित्व को भी सामने रखा जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा में जनभागीदारी को और मजबूत किया जा सके।

'सेवा मेरा योगदान' में स्वच्छता से लेकर रक्तदान तक होंगे अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच 'सेवा मेरा योगदान' अभियान के तहत मलिन बस्तियों, घाटों, देवालयों और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम होंगे। मंत्री, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर सेवा कार्य करेंगे और विभिन्न संकल्पों से जुड़ेंगे। इन आयोजनों में 'एक पेड़ मां के नाम', रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, मतदाता जागरूकता, वोकल फॉर लोकल, गो सेवा और युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम होंगे। वोकल फॉर लोकल के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) और एमएसएमई उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

762 नगर निकायों और 826 विकासखंडों में 'सेवा सेतु'

29-30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच हर विकासखंड और जिला मुख्यालय के नगर निकाय में 'सेवा सेतु' अभियान चलाया जाएगा। इसमें कम से कम 6 से 7 दिन के सरकारी योजनाओं के शिविर लगेंगे। स्वास्थ्य शिविरों में योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का मौके पर पंजीकरण होगा और दो-तीन दिन में सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। पेंशन, आवास, शौचालय, राशन कार्ड समेत जिन भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए कोई गरीब पात्र है, उसे शिविर के माध्यम से योजना से जोड़ा जाएगा और संभव हो तो शिविर के दौरान ही लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 762 नगर निकाय और 826 विकासखंड हैं। जरूरत पड़ने पर 'सेवा सेतु' अभियान दो चरणों में चलाया जा सकता है, लेकिन प्रयास होगा कि प्रत्येक विकासखंड में 6 से 7 दिन का शिविर लगे। इसमें सभी जनप्रतिनिधि भागीदारी करेंगे।

'राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग और राष्ट्र के संग' रंगोली प्रतियोगिता

प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों पर 'राष्ट्र के रंग, सेवा के रंग और राष्ट्र के संग' थीम पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित होगी। लखनऊ समेत चयनित स्थानों पर भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और राष्ट्रीय उपलब्धियों से जुड़ी थीम पर रंगोली बनाई जाएगी।

24 हजार से अधिक स्टार्टअप की भागीदारी

'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' के तहत आईटीआई, पॉलिटेक्निक, तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्रदेश के स्टार्टअप को जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में केवल 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या 24,000 से अधिक हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के विद्यार्थियों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इन लैब में स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इनक्यूबेटर सेंटर और अन्य तकनीकी केंद्रों को भी इनोवेशन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

12वां अभियान होगा 'सुशासन सेवा संवाद'

अभियान का 12वां कार्यक्रम 'सुशासन सेवा संवाद' होगा। इसमें पंचायतों और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद प्रस्तावित है। संवाद का स्थल अभी तय किया जाना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, सुशासन, जनभागीदारी, नवाचार तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को जनता से जोड़ना है।

अंत्योदय और ग्राम स्वराज के भाव से आगे बढ़ेगा सेवा संकल्प अभियान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के कार्यक्रम भी सेवा संकल्प अभियान से जोड़े जाएंगे। सरकार और संगठन दोनों अलग-अलग थीम के साथ इन आयोजनों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष की सेवा यात्रा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना भी इसी विचार को आगे बढ़ाती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। यह अभियान हर गांव, हर बूथ, हर शक्ति केंद्र, हर विकासखंड, हर जनपद और पूरे प्रदेश में जनता तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व अन्य लोग उपस्थित रहे।