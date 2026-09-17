  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. pm modi 76th birthday 51000 diyas sitapur meerut ashirwad ka diya
Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: मेरठ , Thursday, 17 September 2026 (21:56 IST)

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षण

depostasv
Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (22:01 IST)
google-news
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान शुरू हुआ है, मेरठ ने भी भव्य आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। शहर के ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क में हजारों दीपों की रोशनी का मनोहारी दृश्य देखकर लोग प्रफुल्लित हो गए, 51 हजार दीये एक साथ रोशन के चलते पार्क का पूरा परिसर दीपोत्सव की तरह जगमगा उठा।

इसी तरह शहीद स्मारक, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, नगरपालिका, पंचायत, सरकारी कार्यालय और योजनाओं के लाभार्थियों के घर समेत मुख्य चौराहों पर दीपो की रोशनी देखकर लगा मानो दीपावली आ गई है। शाम होते-होते सूरजकुंड पार्क में लोगों की भीड़ जुटने लगी। जनप्रतिनिधियों, पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों, नगरनिगम के अधिकारियों और आम नागरिकों ने हाथों में दीप लेकर कार्यक्रम में सहभागिता की। दीपों की कतारें जैसे-जैसे रोशन होती गईं, पूरे पार्क का दृश्य बेहद आकर्षक हो गया। चारों ओर टिमटिमाते दीपकों ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया। 
 

अधिकारियों और आमजन ने लिया हिस्सा

 
कार्यक्रम में मंडल एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस-प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कमिश्नर, मेयर, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। डीएम डा. वी के सिंह ने कहाकि स्कूली बच्चों, सामाजिक संस्थाओं और मेरठ के आमजनों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है। वही एस एस पी बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि इस आयोजन की भव्यता देखते ही बनती है, बड़ी संख्या में लोग आयें है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं।
 
आम लोगों में भी कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। परिवारों के साथ पहुंचे लोगों ने दीप जलाए और इस आयोजन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। सूरजकुंड पार्क में जब हजारों दीप एक साथ प्रज्वलित हुए तो वहां का नजारा देखते ही बन रहा था। वहीं इस अवसर पर कत्थक की लाइव प्रस्तुति देखकर आमजन अभिभूत नजर आयें।

शहर के दूसरे प्रमुख स्थान भी रोशनी से हुए जगमग

 
‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान का प्रभाव केवल सूरजकुंड पार्क तक सीमित नहीं रहा। शहीद स्मारक, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बेगमपुल चौराहा, सरकारी कार्यालय, नगरनिगम दफ्तर, जिलापंचायत, नगरपालिका, शहर के विभिन्न चौराहे और योजनाओं के लाभार्थियों ने  भी दीप प्रज्वलित किए गए। अभियान के तहत घरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाने की अपील की गई थी। देशभर में 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने का आह्वान किया गया था।
 
मेरठ में इस आयोजन को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में कार्यक्रम को जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक विस्तार देने के निर्देश दिए गए थे।
 

एक महीने चलेगा ‘सेवा संकल्प अभियान’

 
‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए व्यापक ‘सेवा संकल्प अभियान’ का हिस्सा बताया गया है। मेरठ में इस अभियान को करीब एक महीने तक चलाने की तैयारी की गई है। स्थानीय स्तर पर अभियान के जरिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की योजना है।
 
भाजपा की ओर से जारी कार्यक्रमों के अनुसार, इस अभियान में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा विभिन्न सामाजिक एवं सेवा गतिविधियों के आयोजन पर जोर दिया जा रहा है।
 

दीपों की रोशनी में दिखा उत्सव का रंग

 
सूरजकुंड पार्क में जब एक साथ हजारों दीप प्रज्वलित हुए तो पूरा परिसर सुनहरी रोशनी में नहा उठा। पार्क की हर दिशा में दीपों की कतारें दिखाई दे रही थीं। लोगों के हाथों में जगमगाते दीप और चारों ओर रोशनी का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो मेरठ में दीपोत्सव का आयोजन हो रहा हो।
 
‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान के जरिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रकट करने की पहल की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में भी इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
 

सीतापुर में 51 हजार दीयों से सजा जीआईसी मैदान, पीएम मोदी और सीएम योगी की आकृति ने खींचा ध्यान

 
सीतापुर जिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के तहत सीतापुर में सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। जीआईसी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 51 हजार दीप प्रज्वलित किए गए। हजारों दीयों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा और माहौल उत्सवमय हो गया।
 
कार्यक्रम की खास बात यह रही कि दीपों को विशेष रूप से सजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आकृति तैयार की गई। रोशनी से बनी इन आकृतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
 
इस ऐतिहासिक आयोजन में मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपने हाथों से ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया। पुलिस के जवानों ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान कारागार मंत्री सुरेश राही भी मौजूद रहे। हजारों दीयों से जगमगाते जीआईसी परिसर और दीपों से बनी पीएम मोदी व सीएम योगी की आकृति का दृश्य उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। 51 हजार दीपों की रोशनी से जगमगाता जीआईसी इंटर कॉलेज परिसर देर शाम आकर्षण का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे विशेष अवसर बताते हुए दीप प्रज्वलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
लेखक के बारे में
हिमा अग्रवाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामला

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों? हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार, जानिए क्या है पूरा मामलाReservation Protest Delhi: आरक्षण के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न देने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। क्षत्रिय करणी सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस के रुख पर सवाल उठाए और पूछा कि बिना किसी शर्त के इस तरह का ब्लैंकेट बैन (पूर्ण प्रतिबंध) कैसे लगाया जा सकता है।

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चन

पहले 10 लाख जमा किए, IDA ने फिर मांगे 4 लाख रुपए, राहुल गांधी के इंदौर में आयोजन में फिर अड़चनइंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज आयोजन को लेकर अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस को पहले तो अनुमति नहीं दी जा रही थी, फिर जैसे तैसे रीजनल पार्क के सामने वाले आईडीए मैदान के लिए अनुमति मिली तो अब इंदौर विकास प्राधिकरण यानी आईडीए (IDA) ने तैयारी के नाम पर फिर से कांग्रेस से 4 लाख रुपए अतिरिक्‍त मांग लिए हैं।

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्म

Hyundai BAYON India : नए SUV का डिजाइन आया सामने, H-Edge लाइटिंग ने खींचा ध्यान; जानें क्या-क्या हुआ कन्फर्मHyundai BAYON India: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी आने वाली SUV BAYON के भारत-स्पेक मॉडल के डिजाइन की पहली आधिकारिक झलक दिखा दी है। कंपनी की ओर से जारी डिजाइन स्केच में SUV का नया फ्रंट लुक, H-Edge लाइटिंग और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन की झलक देखने को मिली है। Hyundai BAYON के भारत-स्पेक मॉडल की पहली आधिकारिक डिजाइन झलक सामने आ गई है।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैं

Suzuki e-Access खरीदें या नहीं? आराम, बैटरी और रेंज में दमदार, क्या कुछ कमियां भी हैंSuzuki e-Access भारत में कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह पेट्रोल इंजन वाले Access से बिल्कुल अलग नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। नाम के अलावा दोनों स्कूटर में बहुत कम समानता है। Suzuki ने e-Access को तेज रफ्तार या ढेरों फीचर्स की बजाय आरामदायक राइड, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और भरोसेमंद रेंज को ध्यान में रखकर तैयार किया है।

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षण

PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर UP में दीपोत्सव जैसा माहौल, सीतापुर में मोदी-योगी की आकृति तो मेरठ में 'आशीर्वाद का दीया' बना आकर्षणप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर देशभर में ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान शुरू हुआ है, मेरठ ने भी भव्य आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। शहर के ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क में हजारों दीपों की रोशनी का मनोहारी दृश्य देखकर लोग प्रफुल्लित हो गए, 51 हजार दीये एक साथ रोशन के चलते पार्क का पूरा परिसर दीपोत्सव की तरह जगमगा उठा।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्री

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम डॉ. मोहन यादव ने की सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत, स्वामित्व अधिकार योजना के तहत 50 लाख संपत्तियों की होगी फ्री रजिस्ट्रीभारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को इंदौर से 'सेवा-संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के साथ ही 50 संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री भी शुरू हुई। यह रजिस्ट्रियां स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के तहत हो रही हैं। कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम डॉ. यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भव्य रोड-शो में भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्डप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर आशीर्वाद दीया जलाकर सेवा संकल्प अभियान का पूरे प्रदेश में भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के सभी जिलों और 845 आईकॉनिक प्लेस में 3 करोड़ 55 लाख दीये एकसाथ जलाये गए। सिर्फ उज्जैन में ही 33 लाख 27 हजार दीये एक साथ प्रज्ज्वलित कर वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठ

UPI विवाद पर हंसराज विश्वकर्मा का राहुल गांधी-अखिलेश पर निशाना , बोले- दोनों के बीच सांठगांठविश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विश्वकर्मा जयंती पर छुट्टी, बेरोजगारी, एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार और रोजगार से जुड़े अखिलेश यादव के बयानों पर उन्होंने कहा कि कहने और करने में बहुत अंतर है। हमारी सरकार 9.5 लाख नौकरियां दे चुकी है और अभी और देने जा रही है। हमारी सरकार जो कहती है, वह करके दिखाती है।

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैस

अंबेडकरनगर में 1100 बीघा जमीन पर आकार ले रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पराली से बनेगी बायो गैसAmbedkarnagar Industrial Corridor: ​उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में जहां कभी बंजर और खेती-किसानी की ज़मीन हुआ करती थी, वहाँ अब 1100 बीघा में एक विशाल औद्योगिक गलियारा आकार ले रहा है। इस कॉरिडोर में सबसे पहले रिलायंस समूह का कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट शुरू होने जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाली धान की पराली, पत्तियाँ और गन्ने की खोई से बायो गैस बनाई जाएगी।

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्सSamsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है।

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदा

Jio Users के लिए बड़ा ऑफर, 12 महीने तक मुफ्त Canva Pro, ₹4,000 तक की बचत, जानें कौन उठा सकता है फायदाजियो यूजर्स अब बिना अतिरिक्त पैसे दिए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। जियो और Canva ने साझेदारी की है, जिसके तहत पात्र ग्राहकों को 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite मुफ्त मिलेगा। कंपनी के मुताबिक इस ऑफर की कीमत ₹4,000 तक है और इसे 16 सितंबर से MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकेगा।

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलका

5,000 का डिस्काउंट, 10,000mAh बैटरी और 3,500 निट्स डिस्प्ले, सस्ते स्मार्टफोन्स ने मचाया तहलकाXiaomi ने भारत में अपनी Redmi Note 17 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 Pro और Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनमें Pro Max को ज्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है। वहीं Redmi Note 17 Pro में 9,000mAh की बैटरी दी गई है।