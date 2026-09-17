इंदौर क्यों बना राष्ट्रीय राजनीति का नया अखाड़ा, क्‍या हैं राहुल गांधी, नितिन नवीन और मोहन भागवत की उपस्‍थिति के मायने?

इंदौर में 17 से 19 सितंबर के बीच राष्‍ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली शख्‍सियतें हाजिरी देने वाली हैं। 17 सितंबर को भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष इंदौर आ चुके हैं, कई आयोजनों में उन्‍होंने हिस्‍सा लिया। 18 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इंदौर में शिरकत करेंगे।जबकि 19 सितंबर को कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जेन-जी से सीधा संवाद करेंगे। तीन दिनों में यह तीन नेता इंदौर में उपस्‍थित होंगे। आखिर इसके राजनीतिक मायने क्‍या हो सकते हैं, क्‍यों इंदौर अचानक से राष्‍ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है।राजनीति की बिसात पर किसी शहर का अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाना कोई इत्तेफ़ाक नहीं होता। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व का लगातार इंदौर पहुंचना इस बात का गवाह है कि यह शहर आने वाले दिनों के राजनीतिक समीकरणों की प्रयोगशाला बनने जा रहा है। हाल ही में भाजपा और संघ के शीर्ष दिग्गजों का दौरा और इसके तुरंत बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आगमन इस बात का संकेत देता है कि राजनीतिक दलों की नजरें इस क्षेत्र पर क्यों गड़ी हुई हैं। साफ है कि तीन दिग्‍गजों की इंदौर में उपस्‍थिति कोई इत्तेफ़ाक तो नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई न कोई सियासी मायने हैं।इंदौर की राजनीतिक सरगर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों के भीतर देश के सभी प्रमुख वैचारिक और राजनीतिक ध्रुव इस शहर में सक्रिय रहे हैं।आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इंदौर दौरा संघ की वैचारिक और सांगठनिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि मोहन भागवत इसके पहले भी करीब छह महीने में दो बार इंदौर आ चुके हैं।भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व (जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत) ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और रणनीतिक संदेश देने का काम किया है। उन्‍होंने यहां करीब 30 हजार परिवारों को भूमि और भवन की रजिस्‍ट्री सौंपी। मध्‍यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को देश में पहली बार ऐसा करने वाला प्रदेश बताया। हालांकि नितिन नवीन पहली बार इंदौर आए हैं।राहुल गांधी का 19 सितंबर को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत Gen-Z (नई पीढ़ी) से सीधा संवाद करना, कांग्रेस की युवा मतदाताओं को साधने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। वे कई शहरों में यह आयोजन कर चुके हैं, पुणे और कोटा में यह आयोजन सफल रहे हैं। इन शहरों के बाद राहुल ने इंदौर को ही इस आयोजन के लिए क्‍यों चुना, यह भी एक सियासी चाल है।इस हाई-प्रोफाइल हलचल के पीछे कई गहरे राजनीतिक मतलब छुपे नजर आ रहे हैं। इंदौर में अगले साल नगर निगम के चुनाव है। जबकि विधानसभा चुनाव 2028 के आखिरी में होना है। भाजपा लगातार यहां कब्‍जा जमाए हुए हैं। जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम कर रही है, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कुछ हद तक कांग्रेस में एक बार फिर से कुछ जान डाली है। जंतर मंतर पर हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब जेन-जी की मदद से एक बार फिर से अपने नुकसान की भरपाई की जुगत लगा रही है।बता दें कि आज का युवा मतदाता किसी एक विचारधारा से बंधा नहीं है। राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' जैसे कार्यक्रमों के जरिए सीधे युवाओं से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि दल अब नई पीढ़ी को अपने पाले में लाने के लिए इंदौर जैसे महानगरों को चुन रहे हैं।मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा-निमाड़ अंचल हमेशा से किंगमेकर की भूमिका निभाता रहा है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्रभावी केंद्र होने के नाते, इंदौर से पूरे राज्य और आसपास के राज्यों में भी एक मजबूत राजनीतिक संदेश जाता है।ढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा यहां किसी भी तरह की रिस्‍क लेने के मूड में नहीं है। अगर यहां से भाजपा की जमीन खिसकती है तो यह पार्टी के लिए बर्दाश्‍त के बाहर होगा। मुख्‍यमंत्री मोहन यादव उज्‍जैन के हैं। शिवराज सिंह चौहान यहां के पूर्व सीएम और कद्दावर नेता है, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की राजनीति में हावी रहे हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस यहां किसी तरह भी एंट्री लेती है तो यह इन दिग्‍गजों के लिए अर्फोडेबल नहीं होगा। ऐसे में संघ प्रमुख भागवत की यहां उपस्‍थिति कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जहां एक ओर संघ प्रमुख और भाजपा अध्यक्ष सांगठनिक सुदृढ़ता और वैचारिक आधार को धार दे रहे हैं, वहीं विपक्ष अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए आक्रामक और जन-संवाद आधारित रणनीति अपना रहा है।इंदौर हमेशा से व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का हब रहा है। स्‍वच्‍छता में लगातार पहले पायदान पर आकर यह पहले से ही चर्चा में रहा है। यहां के शहरी और मध्यम वर्ग की सोच राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इन दिग्‍गजों की इंदौर में उपस्‍थिति बता रही है कि इंदौर को हल्‍के में नहीं लिया जा सकता। साफ है कि इंदौर अब केवल व्यावसायिक और औद्योगिक प्रगति के लिए ही नहीं, बल्कि देश की मुख्यधारा की राजनीति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण रणक्षेत्र के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में यह शहर न सिर्फ राजनीतिक दलों की नीतियों की परीक्षा लेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि मध्य प्रदेश की सियासी हवा किस करवट बैठने वाली है।वहीं दूसरी तरफ इंदौर नगर निगम और आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) प्रशासन द्वारा राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लंबे समय तक अनुमति न देना और उसके बाद की हलचल इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह शहर अब राष्ट्रीय राजनीति का एक अति संवेदनशील केंद्र बन चुका है। किसी भी आयोजन को लेकर इस स्तर का प्रशासनिक और राजनीतिक रस्साकशी यह साबित करती है कि इंदौर की जमीन पर हर राजनीतिक दल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। जब प्रशासनिक फैसलों पर राजनीतिक रंग चढ़ने लगे और शीर्ष नेतृत्व की निगाहें यहां टिक जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि यह शहर आने वाले दिनों के सियासी समीकरणों की दिशा तय करने वाला है।