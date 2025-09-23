मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (16:15 IST)

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में कब खोलना चाहिए उपवास, कैसे रखें व्रत?

कब करें नवरात्रि के व्रत का पारण
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में उपवास (व्रत) खोलने और रखने के तरीकों को लेकर घर परिवार में अलग अलग परंपराएं हैं। कई घरों में सप्तमी के दिन ही नवरात्रि का व्रत खोलकर निशा पूजा, कन्या पूजा और भोज का आयोजन करते हैं लेकिन अधिकतर घरों में अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं। पारण अर्थात व्रत खोलना।
 
शारदीय नवरात्रि का उपवास कैसे रखें?
1. फलाहारी व्रत:
यह सबसे सामान्य और आसान व्रत है। इसमें आप पूरे दिन केवल फल, दूध, दही, पनीर, और कुछ खास तरह के अनाज (जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना) का सेवन कर सकते हैं। नमक के लिए सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है।
 
शारदीय नवरात्रि में क्या खा सकते हैं:
  • फल और फलों का रस।
  • दूध, दही, छाछ, पनीर।
  • आलू, शकरकंद, अरबी।
  • साबूदाना की खिचड़ी या वड़ा।
  • कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी या पूड़ी।
  • मेवे (बादाम, अखरोट, काजू)।
  • लौकी, कद्दू, टमाटर, खीरा।
  • सेंधा नमक।
शारदीय नवरात्रि में क्या नहीं खा सकते हैं:
  1. सामान्य अनाज (गेहूं, चावल, दालें)।
  2. लहसुन, प्याज।
  3. हल्दी, हींग, धनिया पाउडर जैसे मसाले।
  4. सामान्य नमक।
2. निर्जल व्रत: यह सबसे कठिन व्रत होता है। इसमें पूरे नौ दिनों तक बिना पानी और भोजन के रहना होता है। यह व्रत केवल वही लोग रखते हैं जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत अधिक हो।
 
3. एक समय का भोजन (एकहारी व्रत): इस व्रत में दिन में केवल एक बार ही भोजन किया जाता है, जिसमें फलाहार नियमों का पालन किया जाता है।
 
4. अखंड ज्योति: व्रत के दौरान कुछ लोग देवी के सामने नौ दिनों तक अखंड ज्योति जलाते हैं, जो आस्था का प्रतीक है।
 
शारदीय नवरात्रि में उपवास कब खोलें? (व्रत का पारण):
1. शारदीय नवरात्रि का उपवास सप्तमी, अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को खोला जाता है। यह घर परिवार और कुटुंब मी परंपरा पर निर्भर करता है कि कौन किस तिथि को व्रत खोलता है।
 
2. यदि आपने आठ दिनों का व्रत रखा है, तो अष्टमी तिथि के दिन पूजा-अर्चना के बाद आप उपवास खोल सकते हैं। इस दिन हवन, कन्या पूजन, कन्या भोज का विशेष महत्व है।
 
2. यदि आपने नौ दिनों का व्रत रखा है, तो नवमी तिथि के दिन पूजा-अर्चना के बाद आप उपवास खोल सकते हैं। इस दिन कन्या पूजन (कन्या भोज) का विशेष महत्व है। नौ छोटी बच्चियों (दो से दस साल की) को देवी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है। उन्हें हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने और उनका आशीर्वाद लेने के बाद, आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं।
 
2. कुछ लोग नौ दिनों का व्रत पूरा करके विजयादशमी (दशमी तिथि) के दिन सुबह पूजा के बाद उपवास खोलते हैं। यह भी एक मान्य परंपरा है, खासकर जब नवमी का व्रत कन्या पूजन के साथ पूरा हो जाता है।
 
व्रत खोलने का सही तरीका:
पूजा: व्रत खोलने से पहले देवी माँ की पूजा करें, आरती करें और उनसे व्रत की सफलता के लिए धन्यवाद करें।
कन्या पूजन: यदि संभव हो तो कन्या पूजन जरूर करें।
सात्विक भोजन: व्रत खोलने के लिए सात्विक और हल्का भोजन लें। अचानक से भारी या मसालेदार खाना न खाएं।
पहला आहार: सबसे पहले जल, फिर फल या हल्का भोजन जैसे हलवा, पूड़ी, और चने का प्रसाद लें। यह पाचन तंत्र को धीरे-धीरे सामान्य करने में मदद करता है।
नमक और मसाला: शुरुआत में नमक और मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि यह आपके पाचन को खराब कर सकता है।
 
इन नियमों का पालन करके आप न केवल अपनी धार्मिक आस्था को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं।
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियम

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: साधना के 9 खास नियमShardiya Navratri 2025: नवरात्रि का पर्व भक्ति और साधना का पर्व है. साल में चार नवरात्रि आती हैं- चैत्र और आश्विन (शरद ऋतु) में आने वाली नवरात्रि गृहस्थों के लिए होती हैं, जबकि आषाढ़ और पौष में आने वाली गुप्त नवरात्रि साधकों और संन्यासियों के लिए होती हैं. इस पवित्र समय में साधना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी साधना सफल हो सके. आइए जानते हैं 9 ऐसी ही खास बातें:

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?Dussehra muhurat 2025: वर्ष 2025 में हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार विजयादशमी या दशहरा 02 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दसवें दिन पड़ता है, जो कि भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय पर्व का प्रतीक है।

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्य

Shardiya navratri 2025: नौदुर्गा है स्त्री के जीवन के 9 रूप, जानिए रहस्यShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के शक्तिस्वरूप की पूजा होती है। इस माध्यम से एक महिला के त्याग, तपस्या, समर्पण, ममता, रक्षण करने वाली, अन्नपूर्णा स्वरूप आदि की महिमा को समझा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। आइये जानते हैं। एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र को मां अंबे के 9 रूपों के माध्यम से। नवदुर्गा के नौ स्वरूपों के माध्यम से एक स्त्री का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होता है। जानिए, कैसे....

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिरDurga mandir bansgaon: गोरखपुर जिले के बांसगांव में स्थित दुर्गा मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहां की विशेष परंपरा, जिसमें माता को खून चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह परंपरा क्षत्रियों के श्रीनेत वंश के लोगों द्वारा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त चढ़ाया जाता है, वे मां दुर्गा की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मतWhat to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

Happy Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं

Happy Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएंHappy Navratri 2025 Massages: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन, देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर, आप ये खास शुभकामनाएं भेजकर अपनों को बधाई दे सकते हैं।

September 23 Day and Night Equal: आज दिन रात होंगे बराबर, जानें खगोलीय कारण और ज्योतिषीय महत्व

September 23 Day and Night Equal: आज दिन रात होंगे बराबर, जानें खगोलीय कारण और ज्योतिषीय महत्वWhy are days and nights equal on September 23: 23 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होने का कारण पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव (axial tilt) है। इस खगोलीय घटना को शरद विषुव (Autumnal Equinox) कहा जाता है। आइए इसे समझने के लिए, कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें...
