मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Generative AI might end up being worthless
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मॉन्ट्रियल , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (18:45 IST)

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाब

AI
आज के जमाने में दुधारू गाय बन चुकी जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) से अधिकाधिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में शायद ही किसी को यह फुर्सत हो कि वह इसके संभावित भावी पहलुओं के बारे में विचार करे। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह आपके सहकर्मियों के स्थान पर यदि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाये, कंपनियां एआई का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पायें या अधिकतर एआई स्टार्टअप विफल हो जाए, तो क्या होगा?
 
मौजूदा अनुमान बताते हैं कि बड़ी एआई कंपनियों को 800 अरब अमेरिकी डॉलर के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
 
फिलहाल जनरेटिव एआई से होने वाला मुनाफा बेहद कम है और इससे मुख्यत: सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, लेखक, अनुवादक एवं संपादक ही पैसे कमा पा रहे हैं। जनरेटिव एआई कुछ अच्छे और उपयोगी काम करता है, लेकिन यह अभी तक नयी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला “इंजन” नहीं बन पायी है।
 
इसका भविष्य धूमिल नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी प्रचारित किया जा रहा है, यह उससे काफी अलग है। जेनरेटिव एआई का भविष्य एआई कंपनियों द्वारा प्रचारित विमर्श में उपयुक्त नहीं बैठ रहा। भविष्य में होने वाले भारी लाभ का वादा कर निवेश के नये दौर को प्रोत्साहन मिल रहा है।
 
मुमकिन है कि जेनरेटिव एआई घाटे का सौदा साबित हो और यह भी संभव है कि कुछ मायने में यह बुरा भी नहीं हो।
 
------क्या है जनरेटिव एआई------
 
जेनरेटिव एआई एक तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणाली है, जो मौजूदा जानकारी के विशाल डेटासेट से सीखकर नयी, मौलिक सामग्री तैयार करने में सक्षम है, जिसमें टेक्स्ट से लेकर चित्र, संगीत, ऑडियो, वीडियो और कोड तक शामिल है।
 
------कमाई पर उठते सवाल------
 
‘चैटजीपीटी’ और ‘जेमिनी’ जैसी सस्ते शुल्क वाली या मुफ्त जनरेटिव एआई सेवाओं के संचालन पर अच्छी-खासी लागत आती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि एआई कंपनियां इनसे पैसा कैसे कमाएंगी।
 
‘ओपन एआई’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन अपनी कंपनी की ओर से खर्च की जाने वाली राशि के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि ‘चैटजीपीटी’ किसी चैट में जब भी ‘कृपया’ या ‘धन्यवाद’ जैसे शब्द कहता है, तो कंपनी पर लाखों का खर्च आता है।
 
‘ओपनएआई’ को हर चैट पर प्रतिक्रिया देने में कितनी राशि खर्च करनी पड़ती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ऑल्टमैन ने कहा था कि हर सवाल के साथ आने वाली उच्च कंप्यूटिंग लागत के कारण ‘पेड प्रो अकाउंट’ पर भी नुकसान झेलना पड़ता है।
 
‘पेड प्रो अकाउंट’ से आशय ऐसे अकाउंट से है, जिसमें उन्नत फीचर एवं सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की जरूरत होती है।
 
------निवेश आकर्षित करने की रणनीति------
 
कई स्टार्टअप की तरह जनरेटिव एआई कंपनियां ने भी कमाई के लिए पारंपरिक रणनीति अपनाई है : पैसे खर्च कर उपयोगकर्ताओं को ऐसे उत्पाद की सेवाएं लेने के लिए आकर्षित करना, जिसे वे हर हाल में इस्तेमाल करना चाहते हैं।
हालांकि, ज्यादातर कंपनियां उच्च लागत वाले उत्पाद बनाकर सफल नहीं हुई हैं, बल्कि उन्हें कम लागत वाले उत्पादों से फायदा मिला है, जिन्हें बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे उत्पादों का वित्तपोषण मुख्यतः विज्ञापन से अर्जित आय से होता है।
 
जब कंपनियां ज्यादा कमाई के उपाय तलाशने लगती हैं, तो नतीजा वही होता है, जिसे पत्रकार और लेखक कोरी डॉक्टरो ने “एनशिटिफिकेशन” की संज्ञा दी थी यानी समय के साथ मंच का धीरे-धीरे पतन। जनरेटिव एआई के मामले में मंचों का पतन तब होने लगता है, जब वे मुफ्त सेवाएं देने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए विज्ञापनों की संख्या बढ़ाने लगती हैं।
 
‘ओपन एआई’ आने वाले समय में ‘चैटजीपीटी’ में विज्ञापन शामिल करने पर विचार कर रही है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह इस बारे में “बहुत सोच-समझकर और रुचिपूर्ण तरीके से” काम कर रही है।
 
बहरहाल, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि उक्त रणनीति जनरेटिव एआई के मामले में कारगर होगी या नहीं। संभव है कि विज्ञापन से इतनी कमाई न हो कि जनरेटिव एआई ऐप के संचालन के लिए जरूरी भारी-भरकम खर्च को जायज ठहराया जा सके।
 
------एआई मॉडल की छिपी लागत------
 
जनरेटिव एआई के समक्ष एक और उभरती चुनौती ‘कॉपीराइट’ है। ज्यादातर एआई कंपनियां या तो बिना अनुमति के सामग्री का इस्तेमाल करने या सामग्री के लाइसेंस के लिए महंगे अनुबंध करने को लेकर मुकदमों का सामना कर रही हैं।
 
जनरेटिव एआई ने कई आपत्तिजनक तरीके अपनाकर “विषय सामग्री तैयार करने और उपयुक्त प्रतिक्रिया देने की कला सीखी” है, जिसमें कॉपीराइट वाली किताबें पढ़ना और ऑनलाइन कही गई लगभग हर बात को खंगालना शामिल है। एक मॉडल हैरी पॉटर शृंखला के पहले उपन्यास के 42 फीसदी हिस्से पलक झपकाते आपके सामने पेश कर सकता है।
 
कंपनियों को कॉपीराइट संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने और उत्पादों को सुरक्षित करने के लिए प्रकाशकों एवं रचनाकारों को भुगतान करने तथा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भारी-भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है, जो अंततः उन पर “वित्तीय बोझ” और बढ़ा देता है।
 
अमेरिका के एआई स्टार्टअप ‘एंथ्रोपिक’ ने अपने मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए लेखकों को प्रति किताब 3,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने की पेशकश की, जिससे प्रस्तावित समझौता की राशि 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन अदालतों ने इसे बहुत सरल बताकर तुरंत खारिज कर दिया। ‘एंथ्रोपिक’ का मौजूदा मूल्यांकन 183 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो जल्द ही मुकदमों में खर्च हो सकता है।
 
कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि जनरेटिव एआई बेहद महंगा है और यह एक ‘जहरीली परिसंपत्ति’ बनता जा रहा है, जो उपयोगी तो है, लेकिन आर्थिक पहलू पर कोई लाभ नहीं देता।
 
------सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई------
 
‘मेटा’ ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल ‘लामा’ को संभवतः रणनीतिक तौर पर ‘ओपन सोर्स’ (सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए मुफ्त में उपलब्ध) मंच के रूप में जारी किया है। यह कदम चाहे प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए उठाया गया हो या एक अलग नैतिक रुख का संकेत देता हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि अच्छे कंप्यूटर से लैस कोई भी व्यक्ति ‘लामा’ के स्थानीय संस्करण का मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है।
 
‘ओपन सोर्स’ एआई मॉडल की पेशकश बाजार में अपनी हिस्सेदारी पक्की करने के लिए अपनाई गई एक और कॉर्पोरेट रणनीति है, जिसके कुछ अजीबोगरीब ‘साइड-इफेक्ट’ भी हैं। ये मॉडल ‘जेमिनी’ या ‘चैटजीपीटी’ जितने उन्नत तो नहीं हैं, लेकिन उम्मीदों पर बहुत हद तक खरे उतरते हैं और मुफ्त में उपलब्ध भी हैं (या कम से कम व्यावसायिक मॉडलों से सस्ते जरूर हैं)।
 
‘ओपन सोर्स’ एआई मॉडल ने शेयर बाजार में एआई कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। चीनी कंपनी ‘डीपसीक’ ने जब एक ‘ओपन सोर्स’ मॉडल जारी किया, जिसका प्रदर्शन व्यावसायिक मॉडल जितना ही अच्छा था, तो एआई कंपनियों के शेयर की कीमतों में कुछ समय के लिए भारी गिरावट आई।
 
‘डीपसीक’ के उद्देश्य अस्पष्ट हैं, लेकिन इसकी सफलता से यह चिंता गहरा रही है कि क्या जनरेटिव एआई उतना मूल्यवान है, जितना उसे माना जाता है।
 
औद्योगिक प्रतिस्पर्धा की उपज ‘ओपन सोर्स’ एआई मॉडल सब जगह उपलब्ध हैं और इन तक पहुंच आसान होती जा रही है। ऐसे मॉडल की लोकप्रियता और सफलता बढ़ने पर एआई कंपनियों के लिए मुफ्त विकल्पों के मुकाबले शुल्क वाली सेवाएं बेचना मुश्किल हो सकता है।
 
निवेशक भी व्यावसायिक एआई को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि उनमें लगाई गई शुरुआती पूंजी के भी डूबने का खतरा हो सकता है। अगर ‘ओपन सोर्स’ मॉडल पर मुकदमा चलाकर उन्हें प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है, तो भी उन्हें इंटरनेट से हटाना बहुत मुश्किल होगा।
 
------ज्ञान से कीमती कोई चीज नहीं------
 
जनरेटिव एआई के घाटे का सौदा साबित होने की आशंका इस बात को मान्यता दे सकती है कि ज्ञान अमूर्त रूप से मूल्यवान है। सर्वोत्तम जनरेटिव एआई मॉडल भी दुनियाभर में उपलब्ध ज्ञान के भंडार से प्रशिक्षण लेते हैं-इतनी अधिक जानकारी कि उसकी असली कीमत का अनुमान लगाना असंभव हो सकता है।
 
अगर जनरेटिव एआई स्थायी मुनाफा नहीं कमा पाता है, तो नतीजे संभवत: मिले-जुले होंगे। एआई कंपनियों के साथ अनुबंध पर विचार करने वाले ‘कंटेंट क्रिएटर’ को नुकसान झेलना पड़ सकता है; अगर उनके मॉडल ‘घाटे का सौदा’ साबित हुए, तो ‘ओपनएआई’, ‘एंथ्रोपिक’ या गूगल से उन्हें कोई बड़ा भुगतान नहीं मिलेगा।
 
व्यावसायिक जनरेटिव एआई का विकास भी ठप पड़ सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के पास ऐसे “अच्छे” उत्पाद बच सकते हैं, जिनका इस्तेमाल मुफ्त है। ऐसी स्थिति में, एआई कंपनियां कम महत्वपूर्ण हो सकती हैं और तकनीक थोड़ी कम शक्तिशाली हो सकती है, जो कुछ मायने में ठीक भी है। (द कन्वरसेशन) भाषा Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिश

UP ATS ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार, मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की थी साजिशउत्तरप्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) ने कथित तौर पर ‘हिंसक जिहाद’ के जरिए भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने और शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से ‘मुजाहिदीन आर्मी’ बनाने की साजिश रचने के आरोप में सोमवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया।

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असर

Donald Trump ने फिर फोड़ा टैरिफ बम, अमेरिका से बाहर की फिल्मों पर लगा दिया 100% टैक्स, बॉलीवुड पर क्या होगा असरअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक और इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रुथ सोशल पर शेयर किए पोस्ट में ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका के फिल्म उद्योग को विदेशी प्लेयर्स ने चुरा लिया है। ट्रंप के इस ऐलान से भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

2027 से Electric Vehicles में लगेगा साउंड अलर्ट सिस्टम, क्या है सरकार का नया प्रस्तावसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अक्टूबर, 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में 'ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली' (अवास) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। 'अवास' प्रणाली एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है।

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पार

7,000 रुपए उछलकर Silver रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंची, Gold भी 1,19,000 रुपए के पारराष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत 7,000 रुपए उछलकर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोना भी मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच 1,500 रुपए चढ़कर 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरी

बर्बाद होने से बचा पाकिस्तान, भारत से मिली हार के जख्म को क्यों छुपा रहे हैं शाहबाज, डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल के लिए नामांकन के पीछे क्या है मजबूरीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा करते रहते हैं। हालांकि भारत इसे दावे को लेकर हमेशा इंकार करता आया है। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके देश को बर्बाद होने से बचा लिया, इसलिए उनका नामांकन नोबेल के लिए किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ हमारी जंग रुकवा दी थी।

और भी वीडियो देखें

सम्राट चौधरी को बर्खास्त करो, जन सुराज ने बताया लौना परसा नरसंहार से संबंध

सम्राट चौधरी को बर्खास्त करो, जन सुराज ने बताया लौना परसा नरसंहार से संबंधJan Suraj Party accuses Samrat Chaudhary: जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद उदय सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगल

सीतलामाता बाजार में जिहादी को नो एंट्री, दिग्‍विजय सिंह ने गरमाया इंदौर का माहौल, क्‍या है लव जिहाद एंगलएकलव्‍य गौड़ और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सराफा और सीतलामाता बाजार पोस्‍टर और बैनर लगाए हैं। इन पोस्‍टरों पर लिखा गया है जिहादी मानसिकता का प्रवेश निषेध। बता दें कि इस तरह के पोस्‍टर और बैनर सराफा और सीतलामाता बाजार में कई जगह लगाए गए हैं।

Stock Market Closed : बाजार लगातार 8वें दिन नुकसान में, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

Stock Market Closed : बाजार लगातार 8वें दिन नुकसान में, सेंसेक्स 97 अंक टूटा, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावटविदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और नीतिगत दर पर रिजर्व बैंक के फैसले से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने से मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार आठवें दिन भी गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स में 97 अंक और निफ्टी में 24 अंक की गिरावट रही।

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेक

Bihar Voter List 2025 : SIR के बाद बिहार के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट, अपना नाम कैसे करें चेकचुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। चुनाव आयोग जल्द ही इसके आंकड़े का विवरण जारी करेगा। चुनाव आयोग द्वारा SIR के आलोक में दिनांक 30.09.2025 को अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com