JEE Mains Result 2026 : NTA ने जारी किया रिजल्ट, 12 छात्रों को मिले 100 पर्सेंटाइल

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने का लिंक अब सक्रिय हो गया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने JEE Mains 2026 का परिणाम स्कोरकार्ड के रूप में घोषित किया है, जिसमें उम्मीदवार अपने विषयवार (सब्जेक्ट-वाइज) और कुल (ओवरऑल) पर्सेंटाइल देख सकते हैं।

रिजल्ट के साथ ही NTA ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए JEE Mains 2026 के टॉपर्स की सूची भी जारी की है। यह सूची कैटेगरी, राज्य और जेंडर के आधार पर जारी की गई है। JEE Mains 2026 सेशन 1 परीक्षा में कुल 12 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है। Edited by : Sudhir Sharma