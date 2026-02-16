सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (22:57 IST)

JEE Mains Result 2026 : NTA ने जारी किया रिजल्ट, 12 छात्रों को मिले 100 पर्सेंटाइल

JEE Exam
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने JEE Mains 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। रिजल्ट चेक करने का लिंक अब सक्रिय हो गया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने JEE Mains 2026 का परिणाम स्कोरकार्ड के रूप में घोषित किया है, जिसमें उम्मीदवार अपने विषयवार (सब्जेक्ट-वाइज) और कुल (ओवरऑल) पर्सेंटाइल देख सकते हैं।
रिजल्ट के साथ ही NTA ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए JEE Mains 2026 के टॉपर्स की सूची भी जारी की है। यह सूची कैटेगरी, राज्य और जेंडर के आधार पर जारी की गई है। JEE Mains 2026 सेशन 1 परीक्षा में कुल 12 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया है। Edited by : Sudhir Sharma 
India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

जम्मू के आरएस पुरा बाल सुधार केंद्र से 2 पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट

जम्मू के आरएस पुरा बाल सुधार केंद्र से 2 पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्टएक चौंकाने वाले घटनाक्रम में जम्‍मू जिले के इंटरनेशनल बार्डर से सटे रणवीर सिंह पुरा अर्थात आरएस पुरा इलाके में स्थित बाल सुधार केंद्र से दो पाकिस्‍तानियों समेत तीन नाबालिग अपराधी फरार हो गए हैं। इस घटना से हड़कंप मच गया है। दरअसल फरार हुए नाबालिगों में दो पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं, जबकि एक जम्मू-कश्मीर का निवासी है।

हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा 5210 किलो का पारद शिवलिंग, इंडिया और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा 5210 किलो का पारद शिवलिंग, इंडिया और एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जदुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग की महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को हरिद्वार में पूजा विधि की गई। कई वर्षों की मेहनत के बाद पुणे के मूल निवासी को विश्व प्रसिद्ध ध्यान और हीलिंग गुरु रघुनाथगुरुजी (रघुनाथ येमूल गुरुजी) ने इसे निर्मित किया है।

शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे? Supreme Court की कड़ी चेतावनी, टिप्पणी से मचा हड़कंप

शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे? Supreme Court की कड़ी चेतावनी, टिप्पणी से मचा हड़कंपसोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर कथित दुष्कर्म के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शादी से पहले शारीरिक संबंधों को लेकर तीखी मौखिक टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर पंजीयन कार्यालय का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर पंजीयन कार्यालय का किया शुभारंभमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्षणता, नवाचार और जनकल्याण को प्रोत्साहन दे रही है। पंजीयन विभाग द्वारा साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का उदाहरण है।

गुजरात बजट सत्र की शुरुआत, पूर्णेश मोदी बने डिप्टी स्पीकर, जानें क्यों अहम है यह नियुक्ति

गुजरात बजट सत्र की शुरुआत, पूर्णेश मोदी बने डिप्टी स्पीकर, जानें क्यों अहम है यह नियुक्तिPurnesh Modi becomes Deputy Speaker: गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी के बीच पूर्णेश मोदी को सदन का नया उपाध्यक्ष चुना गया। भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से विधायक पूर्णेश मोदी के नाम का प्रस्ताव कृषि मंत्री जीतू वाघानी ने रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
