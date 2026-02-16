सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (15:14 IST)

असम में कांग्रेस को राहत, भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा वापस लिया

bhupen kumar borah takes back resignation
Bhupen Kumar Borah Takes Back Resignation : असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उस समय राहत की सांस ली जब उसके दिग्गज नेता भूपेन कुमार बोरा ने पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद इसे वापस ले लिया। बोरा ने यह फैसला पूूूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई से मुलाकात के बाद लिया। ALSO READ: Bhupen Bora resigns : चुनाव से पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी
 
असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेजा। इससे असम की राजनीति गरमा गई।
 
पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष बोरा राज्य में पार्टी के संयुक्त सचिव पंकज सैकिया की अनुचित टिप्पणी से नाराज थे। पार्टी ने इस मामले में सैकिया को नोटिस भी जारी किया था। बोरा पार्टी नेतृत्व द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कांग्रेस में सभी पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है।

कौन हैं भूपेन कुमार बोरा

भूपेन कुमार बोरा 2021 से 2025 ने राज्य में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। वे 2 बार विधायक भी रहे हैं। उनकी गिनती राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती है।

राहुल गांधी ने भूपेन बोरा को मनाया

असम के कांग्रेस इंचार्ज भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेन बोरा कांग्रेस परिवार के एक अहम सदस्य हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा था। कभी-कभी कांग्रेस परिवार में मतभेद हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। राहुल गांधी समेत पार्टी लीडरशिप ने उनसे लंबी बातचीत की। हमने बातचीत से इसे सुलझा लिया है। वह पिछले 30 सालों से कांग्रेस में थे। मैं भूपेन बोरा को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हिमं‍ता बिस्वा सरमा ने भी दिया था ऑफर

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफे पर कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड वाले आखिरी हिंदू थे। भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफे का एक सांकेतिक संदेश है कि कांग्रेस में आम परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।
 
उन्होंने कहा कि मैं बोरा के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। हालांकि, उन्होंने जॉइनिंग के लिए हमसे संपर्क नहीं किया है। कल शाम मैं शिष्टाचार के तौर पर उनके घर जाऊंगा। मैंने 3 साल पहले ही बता दिया था कि हम भूपेन कुमार बोरा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें एक सुरक्षित सीट देने के लिए तैयार हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ढाका, रहमान के शपथ समारोह में नहीं होंगे शामिल, जानिए कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्‍व

प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ढाका, रहमान के शपथ समारोह में नहीं होंगे शामिल, जानिए कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्‍वTarique Rahman Swearing-in Ceremony : बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के 17 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। सभी की नजरें इस बात पर लगी हुईं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है, क्‍योंकि इस शपथ ग्रहण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्‍व करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्रध्यक्ष के साथ प्रतिनिधि शामिल होंगे।

टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर विवाद, क्या बोले सीएम फडणवीस?

टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर विवाद, क्या बोले सीएम फडणवीस?Maharashtra News in hindi : महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना से महाराष्‍ट्र की सियासत गरमाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तुलना को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए।

ऑनलाइन गेमिंग को क्यों नहीं समझना चाहिए 'बच्चों का खेल'?

ऑनलाइन गेमिंग को क्यों नहीं समझना चाहिए 'बच्चों का खेल'?गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की मौत के मामले में हुई प्रारंभिक जांच से पता चला कि वे एक 'डेयर' यानी चुनौतियां देने वाला कोरियाई ऑनलाइन गेम खेलती थीं। इस घटना ने ऑनलाइन गेमिंग के बच्चों पर बुरे असर की ओर ध्यान खींचा।

इमरान खान की आंखें हुईं खराब, अस्‍पताल ले जाने की तैयारी, क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?

इमरान खान की आंखें हुईं खराब, अस्‍पताल ले जाने की तैयारी, क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?Imran Khan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेल में इलाज न मिलने से उनकी आंखों की रोशनी को स्थाई नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक, उन्हें जल्द ही इस्लामाबाद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। सरकारी और निजी डॉक्टरों की एक संयुक्त टीम उनकी जांच शुरू कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सामान्य थी।

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवर

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं, समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश

शहबाज शरीफ की बढ़ी मुश्किलें, बलोच विद्रोहियों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक, रिहाई के बदले रखी बड़ी शर्त

शहबाज शरीफ की बढ़ी मुश्किलें, बलोच विद्रोहियों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक, रिहाई के बदले रखी बड़ी शर्तBLA Ultimatum Pakistan Govt: पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ाते हुए 'सात दिन का अल्टीमेटम' जारी किया है। BLA के मीडिया विंग 'हक्काल' ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि उनके कब्जे में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कम से कम सात जवान हैं।

CM योगी ने कहा, निवेशकों की समस्याओं के समाधान में विलंब स्वीकार नहीं

CM योगी ने कहा, निवेशकों की समस्याओं के समाधान में विलंब स्वीकार नहींCM Yogi Janta Darshan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। उन्होंने यहां आए हर फरियादी से स्वयं मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया कि लखनऊ आने से पहले अपनी समस्याओं को लेकर जनपद व मंडल स्तर पर तैनात अधिकारियों से जरूर मुलाकात करें।

पहले हत्‍या की, फिर शराब पीकर शव के साथ की हैवानियत, फिर गर्लफ्रेंड की आत्‍मा से बात करने के लिए किया ये काम

पहले हत्‍या की, फिर शराब पीकर शव के साथ की हैवानियत, फिर गर्लफ्रेंड की आत्‍मा से बात करने के लिए किया ये कामइंदौर में MBA की छात्रा की हत्‍या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बता दें कि इंदौर में MBA छात्रा की हत्‍या के आरोप में पुलिस ने पीयूष धनोतिया को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में उसकी हैवानियत भरी करतूतें सामने आ रही हैं।

सफाई नहीं, इस्तीफा : क्या यौन अपराधी एपस्टीन से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पीएम मोदी के लिए बनेंगे मुसीबत?

सफाई नहीं, इस्तीफा : क्या यौन अपराधी एपस्टीन से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पीएम मोदी के लिए बनेंगे मुसीबत?Hardeep Singh Puri News: अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी जेफरी एपस्टीन के दस्तावेजों ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। एक सजायाफ्ता यौन अपराधी और नाबालिगों की तस्करी में शामिल व्यक्ति के साथ भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के संबंधों के खुलासे ने नैतिकता और सार्वजनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गुजरात के 17 स्कूलों को बम धमकी: अहमदाबाद-वडोदरा में स्कूल खाली, जांच तेज

गुजरात के 17 स्कूलों को बम धमकी: अहमदाबाद-वडोदरा में स्कूल खाली, जांच तेजGujarat School Bomb Threat : गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह ईमेल पर मिली धमकी में कहा गया कि भारत खालिस्तान बनेगा। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। स्कूलों को खाली कराकर जांच की जा रही है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Webdunia
समाचार

महाशिवरात्रि

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

