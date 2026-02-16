सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (12:31 IST)

Bhupen Bora resigns : चुनाव से पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी

bhupen kumar borah resigns from congresss
Big Jolt to congress in Assam : विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेजा है।

भूपेन कुमार बोरा 2021 से 2025 ने राज्य में कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। वे 2 बार विधायक भी रहे हैं।

बोरा ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे पर कहा कि मैंने कांग्रेस हाई कमान को इस्तीफा दिया है। अभी भी कांग्रेस हाई कमान मेरे घर पर हैं... मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार ऐसा (भाजपा में शामिल होने की बात) बोला है। 2-3 पार्टियों ने मुझे बुलाया है। कांग्रेस हाई कमान ने भी मेरे से बात की है।
 
पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष बोरा राज्य में पार्टी के संयुक्त सचिव पंकज सैकिया की अनुचित टिप्पणी से नाराज थे। पार्टी ने इस मामले में सैकिया को नोटिस भी जारी किया था। बोरा पार्टी नेतृत्व द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी पर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कांग्रेस में सभी पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है।
 
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम कांग्रेस के पूर्व प्रमुख भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफे पर कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड वाले आखिरी हिंदू थे। भूपेन कुमार बोरा के इस्तीफे का एक सांकेतिक संदेश है कि कांग्रेस में आम परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।
 
उन्होंने कहा कि मैं बोरा के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। हालांकि, उन्होंने जॉइनिंग के लिए हमसे संपर्क नहीं किया है। कल शाम मैं शिष्टाचार के तौर पर उनके घर जाऊंगा। मैंने 3 साल पहले ही बता दिया था कि हम भूपेन कुमार बोरा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें एक सुरक्षित सीट देने के लिए तैयार हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
और भी वीडियो देखें

