LIVE: राज्यसभा चुनाव के लिए 3 राज्यों की 11 सीटों पर मतदान

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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 16 मार्च 2026 (12:05 IST)

राज्यसभा चुनाव के लिए 3 राज्यों की 11 सीटों पर मतदान

rajyasabha election 2026
Latest News Today Live Updates in Hindi : राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीटों पर मतदान जारी। मतदान के बाद आज ही चुनाव परिणामों का एलान कर दिया जाएगा। पल पल की जानकारी...


12:03 PM, 16th Mar
हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, भाजपा के सभी विधायक, मंत्री वोट डाल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। हमारा कोई भी पर्यवेक्षक या प्रभारी अंदर नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है क्योंकि उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। निश्चित तौर पर जब डर के मारे विधायकों को बैठा रखा है तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। 100% कांग्रेस विधायक भाजपा के साथ हैं।

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, 'हम वोटिंग के लिए जा रहे हैं... वोट डालने तो जाना है चाहे जैसे जाएं... कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है इसलिए वे उन्हें बांध कर घूम रहे हैं। हम दोनों सीटें जीतेंगे।

10:44 AM, 16th Mar
-बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरएलएम प्रमुख -उपेंद्र कुशवाह समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर।
कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान ने कहा, आज मतदान है। एक सीट पर हमारी, महागठबंधन की जीत होगी...कोई विधायक नाराज नहीं हैं...जीत को लेकर हम लोग 100% आश्वस्त हैं।
-हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा पहुंचे।

10:43 AM, 16th Mar
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बर्फबारी का दौर जारी। बर्फबारी के कारण कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
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