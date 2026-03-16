india lpg crisis : LPG संकट के बीच 40,000 मीट्रिक टन गैस से लदा शिवालिक जहाज आ रहा है भारत, अब नहीं होगा सिलेंडर का टोटा
LPG कैरियर नंदा देवी भी होर्मुज़ स्ट्रेट से सफ़लतापूर्वक निकला
अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 17वां दिन भारत के लिए राहत की खबर है। भारतीय जहाज शिवालिक कतर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर भारत आ रहा है। यह कुछ घंटें में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। इससे एलपीजी का टोटा खत्म होगा। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है।
40,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी
भारतीय एलपीजी वाहक शिवालिक, जो 40,000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर जा रहा है, सोमवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर डॉक करने वाला है। यह कदम ऐसे समय में राहत प्रदान करेगा ज
ब हॉरमूज जलसंधि में बढ़ती तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि शिवालिक के आने से देश के कई हिस्सों में एलपीजी की उपलब्धता में अस्थायी सुधार देखने को मिल सकता है।
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि क्रूड काफी मात्रा में उपलब्ध है। सभी रिफाइनरियां सबसे ज़्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं भी ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है।
भारतीय नेवी कर रही है स्कॉड
अभी इस जहाज़ को इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर रही है, जो भारत की तरफ़ इसके सफ़र के अगले हिस्से में इसे गाइड करेगी। दूसरा LPG कैरियर नंदा देवी भी होर्मुज़ स्ट्रेट से सफ़लतापूर्वक निकलकर खुले पानी में आ गया, जो तनाव वाले खाड़ी क्षेत्र से अपने एनर्जी कार्गो को सुरक्षित रूप से ले जाने की भारत की कोशिशों में एक और कदम है।
भारतीय कार्गो जहाजों की यह मूवमेंट भारत और ईरान के बीच चल रहे क्षेत्रीय संकट के बीच भारतीय झंडे वाले जहाजों के सुरक्षित रास्ते को पक्का करने के लिए गहरी डिप्लोमैटिक बातचीत के बाद हुई है। भारत अपने एनर्जी शिपमेंट को इस स्ट्रेटेजिक जलमार्ग से गुज़रने देने के लिए तेहरान से एक्टिव रूप से बातचीत कर रहा है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया युद्ध के कारण स्ट्रेट से शिपिंग में रुकावट आने के बाद कई भारतीय LPG कैरियर फ़ारस की खाड़ी में फंस गए थे।
कालाबाजारी रोकने के लिए बैठकें
केंद्र सरकार ने कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए बैठकें की जा रही हैं। देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल है। कई राज्यों में कर्मिशियल सिलेंडरों की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पीएनजी है तो एलपीजी सरेंडर करें। Edited by : Sudhir Sharma