रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Update 12 october
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (09:43 IST)

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से गिरा तापमान, दिल्ली एनसीआर में ठंड का अहसास

snowfall
Weather Update : जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इससे कई राज्यों में पारा गिरने के साथ ही हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। हालांकि, लौटते मानसून के कारण पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में कई स्थानों पर बारिश का दौर भी जारी है।
 
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, भद्रवाह, उत्तराखंड के केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और हिमाचल के किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू में बर्फबारी की वजह से मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान गिर गया।
 
मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर जल्दी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत में सर्दी समय से पहले महसूस की जाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। यहां रात में ठंड महसूस होने लगी है। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ने लगी है। 
 
इन राज्यों से जल्द होगी मानसून की वापसी : मौसम विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के शेष भागों, पूरे झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ भागों से अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।
इंदौर में बढ़ी ठंड : मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रात का तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में भी अब मौसम में ठंडक घुल गई है। शनिवार को यहां रात का तापमान 15 डिग्री रहा जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। राज्य के 22 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम रहा।
 
इन राज्यों में बारिश का अलर्ट : आईएमडी ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है है। असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में भी बारिश हो सकती है। 
