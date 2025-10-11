शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Chief Justice BR Gavai expresses concern over safety of girls
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (17:31 IST)

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

Chief Justice BR Gavai expresses concern over safety of girls
Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है? सीजेआई गवई ने कहा कि किसी देश की ताकत उसकी बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण से तय होती है। इस कार्यक्रम का विषय था बालिकाओं की सुरक्षा।

खबरों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?
सीजेआई गवई ने कहा कि किसी देश की ताकत उसकी बेटियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण से तय होती है। अगर किसी देश की आत्मा को जानना हो तो देखिए वो अपनी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। गवई ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
 
सीजेआई गवई ने कहा कि कई लड़कियां अभी भी बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं, जिससे वे यौन शोषण और बाल विवाह जैसे खतरों में पड़ जाती हैं। डीपफेक तस्वीरों जैसी समस्याओं के कारण लड़कियां गंभीर रूप से असुरक्षित हैं। उन्‍हें इन चुनौतियों से लड़ने के लिए विशेष कानून और प्रशिक्षण की जरूरत है।
गवई ने चिंता जताई कि तकनीक, जो कभी सशक्तिकरण का जरिया थी, अब शोषण का माध्यम बनती जा रही है। इस कार्यक्रम का विषय था बालिकाओं की सुरक्षा, जिसका आयोजन सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में देशभर से आए उच्‍च न्‍यायालयों व जिला न्यायपालिका के सदस्य उपस्थित थे।
Edited By : Chetan Gour  
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

और भी वीडियो देखें

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

अब राहुल के लिए मांगा नोबेल, किसने की यह मांग, भाजपा ने कसा तंज

अब राहुल के लिए मांगा नोबेल, किसने की यह मांग, भाजपा ने कसा तंजDemand for Nobel Prize for Rahul Gandhi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्‍कार की मांग के बाद अब कांग्रेस ने भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो से राहुल गांधी की तुलना कर उन्‍हें भी नोबेल पुरस्‍कार से सम्‍मानित करने की मांग कर डाली है। दरअसल यह मांग कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मारिया और राहुल के बीच कई समानताएं गिनाते हुए की है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता की इस मांग पर भाजपा ने पलटवार करते हुए तंज कसा है।

जिन दवाओं पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध, मप्र सरकार ने उन्‍हीं को खरीदकर बांट दिया, CAG का खुलासा

जिन दवाओं पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध, मप्र सरकार ने उन्‍हीं को खरीदकर बांट दिया, CAG का खुलासाकेंद्र सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है, मध्‍यप्रदेश की हेल्‍थ एजेंसी ने उन्‍ही दवाओं को खरीद लिया और वितरित कर दिया। कैग (CAG) (नियंत्रक महालेखाकार) की रिपोर्ट में इस चौंकाने वाले कारनामे का खुलासा हुआ है। इन प्रतिबंधित दवाओं को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मानव के इस्‍तेमाल के लिए पूरी तरह से निषिद्ध माना था।

ADGP पूरन कुमार सुसाइड केस में नया बवाल, परिवार ने कहा- बिना अनुमति शव PGIMER भेजा

ADGP पूरन कुमार सुसाइड केस में नया बवाल, परिवार ने कहा- बिना अनुमति शव PGIMER भेजाADGP Puran Kumar suicide case: हरियाणा में एडीजीपी वाई. पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या के मामले में नई चीज सामने आई है। परिवार ने दावा किया है कि उनकी सहमति के बिना शव को पीजीआईएमईआर स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवार का कहना है कि एडीजीपी स्तर के अधिकारी की मृत्यु को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है।

भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, सिवनी में हवाला का 3 करोड़ हड़पने मेंं SDOP सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड

भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, सिवनी में हवाला का 3 करोड़ हड़पने मेंं SDOP सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंडमध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों भोपाल में हुई कलेक्टर-एसपी कॉफ्रेस में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की बनाए रखने के साथ सेवा भाव के साथ काम करने के नसीहत दी हो लेकिन प्रदेश में दो ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए है जिसने खाकी की छवि को दागदार किया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com