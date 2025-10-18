Latest News Today Live Updates in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की को अमेरिकी 'टॉमहॉक' मिसाइल देने से इनकार कर दिया। पल पल की जानकारी...
07:38 AM, 18th Oct
रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच व्हाउट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की अहम मुलाकात हुई। जेलेंस्की को अमेरिकी 'टॉमहॉक' मिसाइलों की उम्मीद थी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लंबी दूरी की मिसाइल देने से इनकार कर दिया।
ट्रंप ने मुलाकात के बाद एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात बहुत दिलचस्प और सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन मैंने उनसे कहा, जैसा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को भी ज़ोर देकर कहा था, कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और समझौता किया जाए!
उन्होंने कहा कि बहुत खून-खराबा हो चुका है, संपत्ति की सीमाएं युद्ध और साहस से तय होती रही हैं। उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए जहां वे हैं। दोनों को जीत का दावा करने दें, इतिहास को फैसला करने दें! अब और गोलीबारी नहीं, अब और मौत नहीं, अब और बेहिसाब और बेहिसाब पैसा खर्च नहीं। यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। हर हफ़्ते हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं — अब और नहीं, शांति से अपने परिवारों के पास घर जाओ!
07:37 AM, 18th Oct
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार धन तेरस का यह त्योहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी के अलावा भगवान धनवंतरि और यमदेव की विशेष रूप से पूजा करते हैं।