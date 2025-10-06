सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  राष्ट्रीय
  4. Attempt to throw shoe at CJI Gavai in Supreme Court
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (13:50 IST)

सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, आखिर क्यों नाराज था वकील

Chief Justice BR Gavai
Attempt to throw shoe at CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक वकील ने मुख्‍य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) पर जूता फेंकने की कोशिश की। इससे पहले कि आरोपी कुछ करता उससे पहले ही सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया। वकील की हरकत पर पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वह इस तरह की बातों से प्रभावित नहीं होते।
 
सनातन का अपमान... : बताया जा रहा है कि आरोपी वकील ने जूता निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे सुरक्षाकर्मियों ने दबोच लिया। उसने सीजेआई के सामने हंगामा भी किया। उसने 'सनातन का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान' नारा भी लगाया। यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है। इस घटना के बाद चीफ जस्टिस ने कोर्ट में मौजूद वकीलों से अपना काम जारी रखने को कहा। 
 
टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बवाल : उल्लेखनीय है पिछले दिनों न्यायमूर्ति गवई की एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने मुख्‍य न्यायाधीश गवई पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने कहा था कि उनका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा- मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इतना ही नहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस का समर्थन करते हुए कहा था कि घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं को अकसर सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।
 
क्या कहा था सीजेआई ने? : दरअसल, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज करते हुए एक टिप्पणी की थी। इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति गवई ने कहा था- जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। अब जाओ और प्रार्थना करो। यह मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए एएसआई को अनुमति देनी होगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगIsrael Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादीउत्तरप्रदेश के झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40 हजार रुपए और घर में रखे गहने-जेवर भी ले गई। महिला की इस हरकत के बाद अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपीलSonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्टWeather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिसSupreme Court issues notice to Centre in Wangchuk case: सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया है।

मछलियों की निगरानी वॉरशिप से क्यों कर रहा है बांग्लादेश? हेलीकॉप्टर भी लगाए काम पर

मछलियों की निगरानी वॉरशिप से क्यों कर रहा है बांग्लादेश? हेलीकॉप्टर भी लगाए काम परFish monitoring from warship in Bangladesh: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी समुद्री सीमा में युद्धपोत उतार दिए हैं और हेलीकॉप्टर भी निगरानी के लिए लगा दिए हैं। हालांकि बांग्लादेश ने ऐसा किसी संभावित युद्ध के लिए नहीं किया है, बल्कि ऐसा मछलियों की निगरानी के लिए किया है। दरअसल, यह युद्धपोत और हेलीकॉप्टर हिल्सा मछलियों की निगरानी कर रहे हैं।

शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमार

शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमारराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह अरुणकुमार ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है, जो सरल नहीं थी। इस यात्रा में संघ ने देश धर्म, संस्कृति और समाज के किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ा। समाज को केंद्र में रखकर संघ ने काम किया और समाज का विश्वास जीतने में सफल रहा। आने वाले समय में अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाज को संगठित होकर प्रतिकार करना होगा।

अमेरिका में भारतीय मोटल मैनेजर की हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त...

अमेरिका में भारतीय मोटल मैनेजर की हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त...Indian motel manager murdered : अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पिट्सबर्ग शहर में हुई है। मोटल मैनेजर ने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त? आरोपी ने बाद में पुलिस पर भी गोलीबारी की। पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।

LIVE: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

LIVE: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसLive news: चुनाव आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान करेगा। इसके अलावा राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लग गई। आइए नजर डालते हैं आज की देश-विदेश की प्रमुख खबरों पर...

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
