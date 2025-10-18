Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ रहा प्रदूषण, पहाड़ों पर बर्फबारी, अब जमकर चमकेगी ठंड

Weather Update News : देशभर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है, तो उत्तर भारत में अब ठंड महसूस होने लगी है, वहीं दिल्ली-एनसीआर में मौसम तो सुहावना है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्से इस वक्त प्रदूषण की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शाम के वक्त ठंड बढ़ने के आसार हैं, लेकिन दिन का मौसम सुहावना रहेगा। बिहार और झारखंड में आसमान फिलहाल साफ है, लेकिन दिवाली तक हल्के बादल दिख सकते हैं।





तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी 18, 22 और 23 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। 18 से 21 अक्टूबर तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में, जबकि 21 अक्टूबर को मराठवाड़ा में तूफान की संभावना है। तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी वर्षा की संभावना जताई है। लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज मध्‍य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।





स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दक्षिण गुजरात में हल्की वर्षा दर्ज की गई।

Edited By : Chetan Gour