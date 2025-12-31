बुधवार, 31 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (13:49 IST)

CM धामी बोले- प्रदेश में बेहतर हो कानून व्यवस्था, अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने नए साल पर आवागमन को सुगम बनाने, पर्यटकों की सुविधा, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। मुख्‍यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए। मुख्‍यमंत्री धामी ने कहा‍ कि 5 जनवरी 2026 तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटे।

प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटे। पर्यटकों को जांच के नाम पर बेवजह परेशान भी न किया जाए।

पुलिस की ओर से नियमित रात्रिकालीन गश्त की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा एवं आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। नववर्ष के अवसर पर सभी जनपदों में यातायात प्रबंधन के साथ मूलभूत सुविधाओं तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए।
देहरादून में जिन स्थानों पर सड़कों पर अतिक्रमण की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सख्ती से हटाया जाए। पुलिस के उच्चाधिकारी भी कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें।

10 जनवरी तक चलेगा प्री SIR : प्रदेश में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले प्री-SIR यानी बीएलओ आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है। पहले यह अभियान 31 दिसंबर तक चलना था। अब मतदाताओं की सुविधा के लिए इसकी अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
इसके तहत वर्तमान मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है। वर्तमान में प्री एसआईआर अभियान में लगभग 65 प्रतिशत मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग भी कर दी गई है।
Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनीनागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तार

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तारIndian economy News : नए साल की शुरुआत से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहाकेंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी।

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातें

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातेंRehan Vadra and Aviva Begs engagement: आज यानी 30 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेयान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की। हालांकि ‍यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों की शादी कब होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवारों के बीच भी पुराने संबंध बताए जाते हैं।

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमलेपड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। 29 दिसंबर को देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तारFaridabad news in hindi : हरियाणा के फरीदाबाद में एक 25 वर्षीय विवाहित महिला के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

नर्मदापुरम् में शिव महापुराण कथा 01 जनवरी से

नर्मदापुरम् में शिव महापुराण कथा 01 जनवरी सेवर्ष 2025 अस्ताचलगामी है और नूतन वर्ष द्वार पर अपने आगमन की दस्तक दे रहा है। एक ओर जहां नववर्ष के स्वागत हेतु रिसोर्ट, होटल, पर्यटन स्थल आदि सज रहे हैं वहीं नर्मदापुरम् अपनी सनातनी परम्पराओं को संवर्धित करते हुए नववर्ष का स्वागत धार्मिक आयोजनों के माध्यम से करने जा रहा है।

दिल्ली में घने कोहरे का कहर, 148 फ्लाइट्स कैंसल, Indigo ने दी यह चेतावनी

दिल्ली में घने कोहरे का कहर, 148 फ्लाइट्स कैंसल, Indigo ने दी यह चेतावनीDelhi weather update news : घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण आज दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 148 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में जारी घना कोहरा चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर उड़ान संचालन को प्रभावित कर सकता है। वहीं इंडिगो ने भी आज एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी।

LIVE: अयोध्या में रामलला का अभिषेक, अनुष्ठान में राजनाथ और सीएम योगी भी शामिल

LIVE: अयोध्या में रामलला का अभिषेक, अनुष्ठान में राजनाथ और सीएम योगी भी शामिलLatest News Today Live Updates in Hindi : अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामलला का अभिषेक आज पूरे विधि-विधान से किया जा रहा है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। पल पल की जानकारी...

हड़ताल पर डिलीवरी वर्कर्स, पड़ सकता है नए साल के जश्न में खलल

हड़ताल पर डिलीवरी वर्कर्स, पड़ सकता है नए साल के जश्न में खललDelivery workers Strike : 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों के 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल पर हैं। इससे नए साल में आपको घर बैठे सामान नहीं मिलेगी। इस वजह से आपके ऑर्डर समय पर डिलीवर नहीं होंगे और आपके नए साल के जश्न में खलल पड़ सकता है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
