शनिवार, 27 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (18:11 IST)

उत्‍तराखंड के CM धामी ने विकास कार्यों को दी रफ्तार, योजनाओं के लिए 167 करोड़ रुपए किए मंजूर

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़कों के सुधार एवं पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों, हरिद्वार गंगा कारीडोर परियोजना, मार्गों, घाटों और पुलों व हेलीपोर्ट निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण सहित कई विकास योजनाओं के लिए कुल 167 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की। इन सभी योजनाओं के स्वीकृति संबंधी शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।

खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण एवं पुनर्निर्माण, स्कूल भवनों, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत हर की पैड़ी क्षेत्र के विकास, घाटों एवं पुलों के निर्माण के साथ ही हैलीपोर्ट निर्माण, विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण तथा मार्ग निर्माण आदि से संबंधित योजनाओं के लिए 167 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
घोषणा के तहत विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विकासखण्ड दुगड्‌डा के अन्तर्गत मेरठ पौड़ी रा.मा. के किमी. 138 से लालपुर-कलालघाटी-नयावाद पुराना कोटद्वार हरिद्वार मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य हेतु 1.28 करोड़ रुपए, राज्य योजना के अन्तर्गत चम्पावत खेतीखान मोटर मार्ग (64) के किमी 8.00 से सुयालखर्क मिलान मोटर मार्ग का सुधारीकरण/डामरीकरण के कार्य हेतु 3.20 करोड़ रुपए।

विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट एवं कोटाबाग के नानिया विनायक मोटर मार्ग से बिडारी पोखराधार तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य हेतु 4 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के तहत अगस्त्मुनि रा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य हेतु 5.19 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
हरिद्वार गंगा कॉरिडार परियोजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा हर की पैडी पुनरुद्धार योजना के तहत मालवीय द्वीप, सुभाष घाट, कांगड़ा घाट तथा रोडी बेलवाला घाट तथा पुल निर्माण कार्य हेतु 70 करोड़ रुपए तथा हर की पैडी के उत्तरी क्षेत्र के विकास हेतु 69.34 करोड़ रुपए की योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के पुरूकुल में निर्माणाधीन सैन्यधाम एवं मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक पहुंचने वाले मुख्य सड़क मार्गों को डेढ़ लेन में उच्चीकरण के कार्य हेतु 13.39 लाख रुपए, जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत कामाज्यूला भनार रैघाडी मोटर मार्ग में पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के कार्य हेतु 7 करोड़ रुपए।
राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पोखरी चण्डिकाघाट मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 5.38 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्‍न विकास योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की है।
Webdunia
