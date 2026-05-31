IMD कल जारी करेगा दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 का दूसरा दीर्घकालिक पूर्वानुमान, उत्तर भारत में आंधी-बारिश से तापमान में बड़ी गिरावट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) सोमवार सुबह 9.30 बजे नई दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 के दूसरे चरण का दीर्घकालिक पूर्वानुमान (Second Stage Long Range Forecast) जारी करेगा। देशभर के किसानों, मौसम विशेषज्ञों और आम नागरिकों की नजर इस महत्वपूर्ण घोषणा पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे आगामी मानसून सीजन की स्थिति और वर्षा के रुझान को लेकर स्पष्ट संकेत मिलेंगे।

आईएमडी ने बताया कि मानसून 2026 के आधिकारिक आउटलुक और ताजा अपडेट सोमवार को जारी किए जाएंगे। यह पूर्वानुमान देश के कृषि क्षेत्र, जल प्रबंधन और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट

इस बीच, उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय आंधी-तूफान और बारिश की गतिविधियों के कारण अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और इससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। इसी तरह की तापमान में कमी का रुझान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम क्षेत्र में भी देखा गया है, जहां मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है।

कई राज्यों में अब भी 40 से 44 डिग्री तापमान

हालांकि देश के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य भारत, पूर्वी भारत से सटे क्षेत्र, उत्तर प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण राजस्थान, सौराष्ट्र एवं कच्छ तथा आंतरिक महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

सामान्य से काफी नीचे पहुंचा तापमान

आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों, मध्य एवं पूर्वी भारत से लगे क्षेत्रों तथा तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं उत्तर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दक्षिण-पश्चिम हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम में बड़े बदलाव का संकेत है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी दिनों में मानसून की प्रगति और प्री-मानसून गतिविधियों के कारण कई राज्यों में मौसम का मिजाज और बदल सकता है। Edited by : Sudhir Sharma