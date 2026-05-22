India Weather : आने वाले दिनों में देश में मौसम के दो रूप, कहीं Heat Wave का प्रकोप, कहीं आंधी, तूफान, बारिश, IMD ने चेतावनी में क्या कहा

india weather update : देश के कई हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल सकते हैं। एक ओर उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी और उष्ण लहर (हीटवेव) का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अगले 6 से 7 दिनों तक हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कई दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 23 से 25 मई के दौरान बहुत भारी बारिश हो सकती है।

दक्षिण भारत में केरल, माहे और लक्षद्वीप में 22 से 26 मई तक व्यापक बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

पूर्वी भारत में अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22 से 26 मई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है।

उत्तर-पश्चिम भारत में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है।

मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत में 26 मई तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि 27 और 28 मई को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। देश के बाकी हिस्सों में 28 मई तक तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है।

हीटवेव को लेकर जारी चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 22 से 28 मई तक लू चलने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में गंभीर हीटवेव की स्थिति बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 24 से 27 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है।

राजस्थान, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी अलग-अलग स्थानों पर हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है। पश्चिम राजस्थान में 24 से 28 मई के दौरान गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और तेलंगाना में गर्म रातों (Warm Night Conditions) की स्थिति भी बनी रह सकती है। Edited by : Sudhir Sharma