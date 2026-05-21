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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गुरुवार, 21 मई 2026 (14:22 IST)

गुजरात में अहमदाबाद सबसे गर्म, कुछ जिलों में मिल सकती है गर्मी से राहत

heat
Gujarat weather update: गुजरात में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते तक लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से चल रही गर्म हवाओं की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को अहमदाबाद राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। अहमदाबाद में गुरुवार को तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। गर्मी की वजह से दोपहर में सड़कें सुनसान हैं और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं।

बुधवार को कहां कितना तापमान रहा?

  • अहमदाबाद 43.7
  • कांडला एयरपोर्ट 43.3
  • अमरेली 43.1
  • राजकोट 43
  • सुरेंद्रनगर 42.8
  • गांधीनगर 42.3
  • डीसा 41.4
  • भुज 40.8
  • वडोदरा 40.2
  • भावनगर 40.2

कई जिलों में मिल सकती है गर्मी से राहत

हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। शुक्रवार को गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी, डांग और केंद्र शासित प्रदेश दमन में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। 23 मई को भी गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर जिलों में बारिश हो सकती है। नवसारी, तापी, डांग, वलसाड और दादरा और नगर हवेली इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। 

इस बार मानसून पहले दे सकता है दस्तक

आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार कुछ पहले यानी 26 मई को मानसून केरल पहुंच सकता है। 2025 में, मॉनसून 24 मई को केरल पहुंचा था, जो हाल के सालों में सबसे पहले आने वालों में से एक है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों को पार कर चुका है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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